Nisin bisedimet për paqe mes qeverisë afgane dhe Talebanëve

Palët ndërluftuese në Afganistan filluan negociatat për herë të parë, duke sjellë së bashku në një tavolinë të shtunën Talebanët dhe delegatët e caktuar nga qeveria afgane për takime historike që synojnë t'u japin fund dekadave të tëra lufte.

Sekretari amerikan Shtetit Mike Pompeo mori pjesë në ceremoninë e hapjes në Katar, atje ku po zhvillohen takimet dhe ku Talibanët kanë një zyrë politike. Fillimi i negociatave është zhvillimi më i fundit në një mori aktivitetesh diplomatike të administratës Trump para zgjedhjeve presidenciale në nëntor.

"Secili prej jush mban një përgjegjësi të madhe" u tha zoti Pompeo pjesëmarrësve. "Keni një mundësi për të kapërcyer ndarjet", shtoi ai.

Negociatat e vështira pritet të zhvillohen me dyer të mbyllura. Palët pritet të trajtojnë çështje që lidhen me kushtet e një armëpushimi të përhershëm, të drejtat e grave dhe pakicave dhe çarmatosjen e dhjetëra mijëra luftëtarëve talebanë dhe milicive besnikë ndaj komandantëve të luftës, disa prej tyre të rreshtuar krah qeverisë.

Bisedimet në kryeqytetin e Katarit, Doha do të përfshijnë gjithashtu çështje që lidhen me ndryshimet kushtetuese dhe ndarjen e pushtetit. Po kështu do të trajtohen çështjet në dukje të zakonshme si flamuri dhe emri i vendit, Republika Islamike e Afganistanit, apo Emiratet Islamike të Afganistanit ashtu siç njihej kur talebanët ishin në pushtet.

Mes negociatorëve të caktuar nga qeveria janë dhe katër gra. Ato u zotuan të ruajnë të drejtat e grave në çdo marrëveshje për ndarjen e pushtetit me talebanët e vijës së ashpër. Kjo përfshin të drejtën për të punuar, arsimuar dhe pjesëmarrjen në jetën politike, të gjitha këto të drejta që u janë mohuar grave gjatë sundimit për pesë vjet të Afganistanit nga Talebanët.

Talibanët u rrëzuan nga pushteti në 2001 nga një koalicion i udhëhequr nga SHBA për shkak se u ishin streha e Osama bin Ladenit, arkitektit të sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Amerikë.

Asnjë grua nuk është përfshirë në ekipin negociues të Talebanëve, të udhëhequr nga shefi i tyre për Drejtësinë Abdul Hakim. Lëvizja kryengritëse ka thënë se pranon të drejtën e një gruaje për të punuar, për të shkuar në shkollë dhe për të marrë pjesë në jetën politikë, por nuk do të pranonte një grua presidente apo kryegjyqtare.