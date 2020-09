Kritiku i Presidentit kinez dënohet me 18 vjet për korrupsion

Në Kinë, manjati në pension i pasurive të patundshme Ren Zhiqiang, i cili ka kritikuar Presidentin Xi Jinping rreth trajtimit të pandemisë, u dënua me 18 vjet burg nën akuzat për korrupsion.

Në një njoftim të martën të një gjykate të Pekinit, thuhej se 69-vjeçari Ren Zhiqiang u shpall fajtor për përvetësimin e një shume prej 16 milionë dollarësh nga një kompani shtetërore gjatë kohës që ai ishte drejtues i saj. Ai u shpall gjithashtu fajtor lidhur me akuza për ryshfet dhe abuzim me detyrën që sipas vendimit të gjykatës, i kanë shkaktuar kompanisë një humbje prej rreth 17 milionë dollarësh.

Gjykata tha se zoti Ren i kishte pranuar të gjitha akuzat dhe se nuk do ta apelonte vendimin. Krahas dënimit me burg, ai u gjobit dhe me një shumë prej rreth 600,000 dollarësh.

Zoti Ren u arrestua në muajin mars pas publikimit të një artikulli ku kritikonte Presidentin Xi rreth një fjalimi që ai mbajti para 170,000 zyrtarëve një muaj më parë mbi përpjekjet e qeverisë për t'iu përgjigjur shpërthimit të koronavirusit. COVID-19 u zbulua për herë të parë në dhjetor 2019-s në qytetin e Wuhanit.

Ish-biznesmeni tha se "nuk pa një perandor që ekspozonte rrobat e tij të reja, por një klloun që i hoqi rrobat dhe këmbënguli se ishte perandor", por pa e përmendur me emër Presidentin Xi. Ai kritikoi gjithashtu konferencën për fshehje të informacionit në lidhje me pandeminë dhe mbi dështimin për të mos vendosur askënd përpara përgjegjësisë.

Zoti Ren u përjashtua nga Partia Komuniste në korrik dhe u akuzua nga autoritetet në Pekin për keqpërdorimin e fondeve publike për shpenzime personale.

Marrëdhëniet e Ren Zhiqiang me partinë në pushtet kanë qenë të vështira edhe në shkuarën për shkak të kritikave të tij mbi ndrydhjen e fjalës së lirë dhe kërkesave për besnikëri të plotë ndaj partisë.