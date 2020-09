Presidenti Trump shpreh nderimet për gjykatësen Ruth Bader Ginsburg

Ai u prit me reagime pakënaqësie nga njerëzit që kishin shkuar të nderonin gjykatësen dhe me thirrjet “votoni kundër tij”.

Të premten, do të ketë një ceremoni tjetër nderimi për gjykatësen Ginsburg, pasi arkivoli i saj do të vendoset brenda ndërtesës së Kongresit. Arkivoli do të vendoset mbi të njëjtën platformë druri të ndërtuar për arkivolin e Presidentit Abraham Lincoln pas vrasjes së tij në 1865. Zonja Ginsburg do të jetë gruaja e parë, trupi i së cilës vendoset në Kapitol për nderime shtetërore.