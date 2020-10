96 vjetori i ish-Presidentit Jimmy Carter, mes pandemisë e zgjedhjeve

Sot (1 tetor) Jimmy Carter bëhet ish-Presidenti i parë amerikan që mbush moshën 96 vjeç. Gjatë vitit të kaluar zoti Carter ka patur një seri problemesh shëndetësore. Pandemia e ka mbajtur atë larg vëmendjes së publikut, por disa filma dhe një libër i ri e sjellin atë në qendër të vemendjes, njeriun që dikur ishte një fermer kikirikësh nga shteti jugor i Xhorxhias.

Gjatë një interviste për Zërin e Amerikës shtatorin e kaluar përpara ditëlindjes së tij të 95-të, ish-Presidenti Jimmy Carter, i cili i mbijetoi betejës me kancerin në 2015, la të kuptohej se mosha po bënte të vetën.

“U rrëzova disa muaj më parë dhe theva pjesën e majtë të kockës së legenit. Po mësoj se si të eci sërish dhe aktualisht i kam kufizuar lëvizjet. Por jam ende aktiv mendërisht dhe përfshihem në punët e qendrës Carter sa herë jam i nevojshëm”, thotë ish-Presidenti Jimmy Carter.

Disa ditë pas intervistës, zoti Carter u rrëzua sërish në shtëpinë e tij në Plains të shtetit të Xhorxhias, një dëmtim që i vihej re edhe në qytetin Nashville në Tenesi, ndërsa së bashku me bashkëshorten e tij Rosalynn, po merrej me projektin e tij vjetor, atë të ndërtimit të shtëpive të quajtur “Habitat for Humanity”, (Strehë për Humanizëm).

"Dje u rrëzova, vrava ballin dhe mu nxi një sy, por jam mirë. Ndihem mjaftueshëm mirë për të ndërtuar shtëpi”, thotë zoti Carter.

Ekzaminimet e mëtejshme zbuluan se rrëzimi i kishte shkaktuar zotit Carter një mbledhje të gjakut në tru, gjë që kërkonte kryerjen e një operacioni. Shërimi kërkoi kohë.

"I duhej të stërmundohej që të niste të fliste e të ecte sërish", thotë Jonathan Alter, autor i librit “His very best” - "Më e mira e tij."

Autori Jonathan Alter thotë se problemet e fundit shëndetësore dhe aktualisht kufizimet mes pandemisë kanë ndikuar në programin dikur të ngjeshur të zotit Carter.

“COVID-i po e bezdis. Nuk i pëlqen kisha nëpërmjet zoom-it. Atij i pëlqen të shkojë fizkisht në kishën Maranatha. Nuk ka qenë në gjendje të japë mësim në shkollën e së dielës, gjë që është shumë e rëndësishme për të”.

Zoti Alter, i cili e ka intervistuar zotin Carter shumë herë që nga viti 2015 ndërsa shkruante biografinë e ish-Presidentit, thotë se familja Carter vazhdon të jetë e angazhuar në punën e qendrës së tyre globale jofitimprurëse dhe se po ndjek nga afër fushatën zgjedhore të vitit 2020.

“I vetmi moment kur Jimmy Carter nuk është i gëzuar është kur nuk është i zënë me punë, ndaj mendova se do të ishte shumë interesante që ai të takohej me Pete Buttigieg-in, Cory Booker-in, Amy Klobuchar-in kur ata erdhën në Plains (Xhorxhia) në fillim të këtij viti. Edhe tani ndërsa po flasim, ai po punon duke kryer biseda telefonike me donatorët”.

Jimmy dhe Rosalynn Carter gjithashtu regjistruan një mesazh zanor për një segment filmik që u shfaq gjatë Kuvendit Kombëtar të Demokratëve në korrik duke përkrahur kandidatin Joe Biden, i cili si senator i Dellauerit në 1976-n, ishte ndër të parët në Kongres që mbështeti kandidaturën e suksesshme të zotit Carter për Shtëpinë e Bardhë.

"Ka shumë ngjashmëri mes fushatës së zotit Carter në 1976-n, edhe pse ai ishte i panjohur e një figurë që vinte nga jashtë politikës ndërsa zoti Biden është i brendshëm. Ka shumë dallime mes tyre, por ata kanë mjaft ngjashmëri sikurse fakti që zoti Carter garonte menjëherë pas Uotergejtit dhe fliste për shërim, diçka për të cilën flet Joe Biden aktualisht. Ata kanë një qasje të ngjashme të moderuar të demokratëve për të qeverisur", thotë Jonathan Alter, autori i librit “Më e mira e tij”.

Kjo qasje është përfshirë në disa filma rinj sikurse "Jimmy Carter Rock n Roll President" një pasqyrim i fushatës së zotit Carter për Shtëpinë e Bardhë dhe "Desert One", një dokumentar që pasqyron vendimin kritik të zotit Carter në 1980-n për të autorizuar shpëtimin nga forcat ushtarake të pengjeve amerikane në Iran, një ngjarje që kontribuoi në humbjen e tij të zgjedhjet e vitit 1980 ndaj republikanit Ronald Reagan.

"Carter ishte gjithmonë i sinqertë, inteligjent dhe gjithmonë i studionte çështjet për t'iu përgjigjur çdo pyetjeje", thotë Walter Mondale, ish-Nënpresident.

Ish-Nënpresidenti Walter Mondale punoi së bashku me zotin Carter në Shtëpinë e Bardhë mes viteve 1977-1981 për të normalizuar marrëdhëniet me Kinën dhe për të negociuar ato që njihen si Marrëveshjet e Paqes të Camp Davidit mes Egjiptit dhe Izraelit krahas nismash të tjera. Zoti Carter është tre vjet më i madh por ai vazhdon ta shohë atë si shembull për një jetë të gjatë.

"Do t'i zbuloj dhe do t'i përvetësoj disa nga ato gjëra. Është e mahnitshme, që në moshën e tij, ai është i fortë, e që dëshiron të jetë pjesë e gjërave, ai vazhdon të studiojë çështje të ndryshme. Ai vijon të jetë sfiduesi kryesor i problemeve që ka vendi ynë", thotë Walter Mondale, ish-Nënpresident.

Çështje sikurse një rol i ri për qendrën Carter, e cila planifikon të përqendrohet tek zgjedhjet e nëntorit, angazhimi i parë për organizatën e njohur në të gjithë botën për monitorimin e mbi 100 proceseve zgjedhore problematike.