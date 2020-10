Presidenti Trump kthehet në Shtëpinë e Bardhë, bën thirrje për të mos "pasur frikë" nga COVID-19

"Ne po rikthehemi, do të kthehemi në punë. Ne do të jemi përpara," tha ai. "Mos e lejoni t’ju kontrollojë jetën. Dilni por kini kujdes", shtoi ai.

Presidenti po mjekohet me një kurë me steroide që zakonisht nuk jepet kur pacienti ka simptoma të lehta ose të moderuara të COVID-19. Ai po ashtu po merr remdesivir, një ilaç antiviral.

Mjekët e presidentit kanë thënë se kanë “optimizëm të matur” dhe se janë në gatishmëri, pasi siç u shpreh mjeku I presidentit, Dr. Conley “jemi në rrethana të panjohura pasi po e mjekojmë me ilaçe që nuk i jepen zakonisht pacientit kaq herët pas shaqjes së sëmundjes.” “Nëse e kalojmë të hënën me të njëjtat ritme përmirësimi, do të hedhim hapin e fundit dhe do të marrim frymë të çliruar,” tha mjeku.