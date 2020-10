Kreu i OBSH: Arritja e imunitetit të turmës përmes ekspozimit ndaj COVID-19, "joetike"

Në Britani, kryeministri Boris Johnson po njofton për një sistem të ri alarmi për koronavirusin. Në vend të zbatimit të masave të njëjta kufizuese për të gjithë vendin, sistemi i ri i qeverisë bënë tre klasifikime, zonat me rrezik të mesëm, të lartë dhe shumë të lartë. Në nivelin e parë, zonat me norma relativisht të ulëta të infeksionit do të kenë kufizime të caktuara në restorante dhe lokale, masat kufizuese shtrëngohen gradualisht deri në nivelin e tretë, kur restorantet dhe lokalet do të detyrohen të mbyllen.