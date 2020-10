Heqja e statujave historike përplas politikën me trashëgiminë

Një debat po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara për statujat që janë ngritur në nderim të figurave historike. Disa i përshkruajnë personat e nderuar si heronj që ndihmuan në ndërtimin e vendit. Të tjerë thonë se përfshirja e tyre në skllavëri dhe kolonializëm njollos trashëgiminë e tyre. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Mike O'Sullivan njofton lidhur me debatin kombëtar, se çfarë duhet bërë me statujat që disa amerikanë i shohin si pjesë e trashëgimisë së tyre kulturore, ndërsa të tjerë i shohin si një kujtesë ofenduese e shtypjes.

"Jemi duke bërë histori. 100 vjet nga tani, njerëzit do ta lexojnë këtë në një libër shkollor, dhe do të thonë kjo është ajo që njerëzit bënë për të përmirësuar jetën në Amerikë, për t'u siguruar që ka më shumë përfshirje".

"Le të shpresojmë se ata që po e bëjnë këtë nuk do ta gjejnë veten në pozicionin për t'u nderuar një ditë sepse do të ketë një grup tjetër që do të vijë dhe gjithashtu do të përdhosë kuptimin e asaj që ata kontribuan në shoqëri", thotë zoti Mendoza.