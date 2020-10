Demokratët në Senat vënë në shënjestër politikën e jashtme të Presidentit Trump

Në rekomandimet e tij, raporti bën thirrje për angazhim të ri të SHBA me institucionet shumëpalëshe, ndërsa u komunikon aleatëve dhe partnerëve se marrëdhëniet e Amerikës me ta bazohen në vlera të përbashkëta. Raporti gjithashtu rekomandon që "udhëheqësit autokratë të paralajmërohen se Shtetet e Bashkuara do t'i mbajnë ata përgjegjës për shkeljet e të drejtave të njeriut dhe përpjekjet për të shtypur qytetarët e tyre" dhe se SHBA duhet t'u japin përparësi "rreziqeve serioze me të cilat përballen amerikanët dhe bota nga kërcënimet globale, si ndryshimi i klimës, pandemitë, autoritarizmi dhe përhapja e armëve bërthamore, të cilat administrata Trump i ka injoruar.”