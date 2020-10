Amy Coney Barrett pritet të konfirmohet si anëtarja e re e Gjykatës së Lartë

Nëse konfirmohet, zonja Barrett do të ishte anëtarja e tretë në gjykatën me nëntë anëtarë, që emërohet nga Presidenti Donald Trump dhe do ta zhvendoste ndjeshëm ekuilibrin ideologjik të gjykatës drejt një shumice konservatore 6-3.

Zonja Barrett pothuajse me siguri do të jetë një nga gjyqtarët që do të vendosin më 10 nëntor nëse do të shfuqizohet Ligjin për Kujdesin Shëndetësor, të cilin zoti Trump ka kërkuar ta rrëzojë.