Pakënaqësitë e Perëndimit me Turqinë kanë gjasa të vazhdojnë me administratën Biden

Kritikët vendas dhe të huaj e kundërshtojnë atë, duke thënë se nuk ka ndonjë komplot, por nëse ai shfaqet ndonjëherë, do të jetë kryesisht për shkak të konflikteve që Turqia krijon me vendet fqinje, përfshirë Bashkimin Evropian dhe aleatët e Turqisë në NATO. Ata janë të irrituar, që sa herë kundërshtohet, ai kërcënon të hapë portat e vendit të tij, që imigrantët të dynden përsëri drejt Evropës.

"Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që ne do të përkulemi ndaj sulmeve të hapura ndaj vendit dhe kombit tonë, padrejtësive të fshehta dhe standardeve të dyfishta," shtoi ai.

Në tetor, ndërsa kritikat e evropianëve u rritën për aventurat e ndërmarra nga Turqia, përfshirë një ndërhyrje ushtarake në Sirinë veriore që synonte shpërnguljen e kurdëve sirianë, zoti Erdogani u përgjigj, " BE, zgjohu! Po ua them përsëri: nëse përpiqeni ta portretizoni operacionin tonë si një pushtim, detyra jonë është e thjeshtë - ne do të hapim dyert dhe do t'ju dërgojmë 3.6 milionë imigrantë”.