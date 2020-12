SHBA: Senati miraton paketën e mbrojtjes me gjithë paralajmërimin e Presidentit Trump për veto

Senati i Shteteve të Bashkuara miratoi të premten një paketë ligjore të gjerë për mbrojtjen, me vlerë 740 miliardë dollarë, me një diferencë të tillë votash që bën të mundur kapërcimin e një vetoje të premtuar nga Presidenti Donald Trump.

Ai gjithashtu e kundërshton atë sepse nuk shfuqizon një klauzolë që mbron kompanitë e teknologjisë si Alphabet Inc, Google, Twitter Inc dhe Facebook Inc nga përgjegjësia për përmbajtjen që shfaqet në platformat e tyre, megjithëse kjo nuk ka të bëjë me ushtrinë.