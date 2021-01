Zrytarët e NATO-s: Trupat e aleamcës do të qëndrojnë në Afganistan përtej majit

Trupat ndërkombëtare planifikojnë të qëndrojnë në Afganistan përtej afatit të majit të parashikuar nga marrëveshja e talebanëve me Shtetet e Bashkuara, thanë katër zyrtarë të lartë të NATO-s, një veprim që mund të përshkallëzojë tensionet me talibanët që kërkojnë tërheqjen e plotë.

"Kushtet nuk janë përmbushur," tha ai duke folur pa u identifikuar me emër për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. "Me administratën e re në Shetetet e Bashkuara do të ketë ndryshime në politikë, do të diskutohet ideja e përhapur për një tërheqje të nxituar dhe mund të shohim një strategji shumë më të peshuar tërheqjeje."