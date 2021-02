Kanadaja shpall “Proud Boys” grup terrorist

Të mërkurën qeveria kanadeze shpalli grupin “Proud Boys” (Djemtë Krenarë) organizatë terroriste, duke vënë në dukje se ata luajtën një rol kryesor në protestat e dhunshme që përfshinë Kongresin amerikan më 6 janar. Pas kësaj ngjarjeje “Djemtë Krenarë” ndodhen nën mbikëqyrje të rritur nga ana e autoriteteve.

“Proud Boys” janë një grup ekstremist, burrash shovinistë të ekstremit të djathtë, të njohur për përfshirje në përplasje të dhunshme gjatë tubimeve politike. Kanadaja është vendi i parë që i përcakton ata si grup terrorist.

Gjatë debatit mes kandidatëve për president në shtator të 2020, Donald Trump-i i nxiti ata të "tërhiqeshin e të qëndronin në gadishmëri" ndërsa iu kërkua t’i dënonte ata nga drejtuesi i debatit.

Gjatë një konference, zyrtarë të lartë thanë se autoritetet i kishin vëzhguar dhe kishin mbledhur prova në lidhje me grupin “Proud Boys” para rebelimit në Kapitol, por konfirmuan se ngjarja dha informacione që ndihmuan në vendimin për përcaktimin e organizatës si terroriste.

Ministri i Sigurisë Publike Bill Blair tha se ata vetzbuluan.

"Qëllimi i tyre dhe përshkallëzimi drejt dhunës u bënë mjaft të qarta", tha zoti Bler.

Përcaktimi si grup terrorist mund të çojë në sekuestrimin e pasurive të organizatës si dhe përballjen me ndëshkime më të ashpra lidhur me akte terroriste. Një zyrtar qeveritar tha se thjesht fakti që dikush është anëtar i grupit, nuk do të thotë se ndaj tij do të ngrihen akuza, por përfshirja në veprime të dhunshme do t’i përballte anëtarët e saj me akuza për vepra penale të lidhura me terrorizmin.

Krim do të konsiderohet edhe dërgimi i parave në funksion të organizatës apo blerja e takëmeve të “Djemve Krenarë”.

"Grupi dhe anëtarët e tij kanë inkurajuar, planifikuar dhe kryer aktivitete të dhunshme ndaj atyre që ata perceptojnë se janë kundër ideologjisë dhe bindjeve të tyre politike", thuhej në një material informues të qeverisë kanadeze.

“Grupi merr pjesë rregullisht si kundër-protestues, në demonstratat e lëvizjes Black Lives Matter (BLM), shpesh duke u përfshirë në dhunë e cila ka si subjekt mbështetësit e BLM-së. Më 6 janar 2021 “Djemtë Krenarë” luajtën një rol kryesor në trazirat që përfshinë Kapitolin”.

Qeveria i quan “Djemtë Krenarë”, një organizatë neofashiste me divizione gjysmëautonome që operojnë në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe ndërkombëtarisht. Sipas saj ata përfshihet në dhunë politike dhe anëtarët mbështesin ideologji paragjykuese ndaj grave, islamofobe, anti-semitike, anti-emigrantëve dhe supremacistëve të bardhë.

"Që nga viti 2018 ne kemi parë një përshkallëzim drejt dhunës nga ana e këtij grupi", tha zoti Bler.

"Pas zgjedhjeve presidenciale amerikane, ne kemi parë sinjale të përshkallëzimit drejt dhunës nga një numër grupesh të ndryshme përfshirë Djemtë Krenarë."

Zoti Bler tha se katër grupe të krahut të djathtë janë mes 13 grupesh të shtuara në listë, të cilat përfshijnë tre grupe të lidhura me al-Kaidën, katër të lidhura me grupin e Shtetit Islamik dhe një organizatë nga Kashmiri.

"Kanadaja nuk do të tolerojë akte të dhunës ideologjike, fetare ose të motivuara politikisht", tha zoti Bler.

“Djemtë Krenarë” u formuan në 2016 nga kanadezi Gavin McInnes, i cili është edhe bashkëthemelues i kompanisë mediatike amerikano-kanadeze Vice.

Në vitin 2018, policia arrestoi disa anëtarë dhe bashkëpunëtorë të “Djemve Krenarë” të cilët u përleshën me anëtarë të grupeve antifashiste pas një fjalimi që zoti McInnes, mbajti në Klubin Republikan Metropolitan të Nju Jorkut.

Zoti McInnes e ka përshkruar grupin si një klub burrash që nuk duan të jenë "politikisht korrekt" e "shovinistë perëndimorë" dhe mohon lidhjet me grupe ekstremiste të krahut të djathtë që mbështesin hapur pikëpamje raciste dhe anti-semite. Zoti McInnes ka paditur Qendrën Jugore të Ligjit për Varfërinë, duke pretenduar ka shpifur kundër tij kur i ka përcaktuar “Djemtë Krenarë” si një "grup urrejtjeje".

Në përgjigje të padisë federale, e cila është ende në shqyrtim në Alabama, avokatët e qendrës ligjore kanë thënë se: "anëtarët e Djemve Krenarë kanë postuar foto në mediat e tyre sociale me personazhe të shquar që mohojnë Holokaustin, nacionalistë të bardhë dhe neo-nazistë të njohur".