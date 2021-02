Vizioni i Presidentit Joe Biden për politikën e jashtme

Megjithëse komentet e tij mund të mos përshkruajnë hollësisht qasjen e re të Shteteve të Bashkuara ndaj kundërshtarëve si Kina, Koreja e Veriut, Rusia dhe Irani, zoti Biden pritet të paraqesë vizionin e tij për të intensifikuar bashkëpunimin me aleatët për t'u përballur me sfidat e përbashkëta globale.

Të mërkurën, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki tha gjatë një konferencë shtypi se zoti Biden do të flasë gjerësisht por nuk do të ofrojë hollësi konkrete mbi politikën e jashtme. Zonja Psaki tha se presidenti beson se Shtetet e Bashkuara duhet të bashkëpunojnë ngushtë me aleatët lidhur me Kinën.