Avokatët e Trumpit do të paraqesin argumentat mbrojtëse në një ditë

UASHINGTON - Avokatët e ish-presidentit Donald Trump thanë se u duhet vetëm një ditë për të paraqitur çështjen e klientit të tyre në gjyqin para Senatit amerikan.

Avokatët e zotit Trump kanë ndërtuar strategjinë e mbrojtjes pa ndonjë dëshmi nga ish-presidenti, i cili ka refuzuar të marrë pjesë në gjyq.

Mbrojtja pason një prezantim dy-ditor nga demokratët e Dhomës së Përfaqësuesve që lidhën retorikën e ish presidentit Trump në tubimin e 6 janarit me veprimet e turmës që sulmoi Kapitolin menjëherë pas fjalimit të tij në përpjekje për të bllokuar çertifikimin e rezultateve të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020.

Në një lëvizje të pazakontë të enjten, tre senatorë republikanë - Lindsey Graham nga Karolina e Jugut, Ted Cruz i Teksasit dhe Mike Lee i Jutas - të cilët shërbejnë si anëtarë të jurisë në gjyq, u takuan me avokatët e ish-presidentit Trump.

Kanali CNN njoftoi se David Schoen, një nga avokatët e Trumpit, tha se senatorët donin të siguroheshin që ekipi mbrojtës i Trumpit ishte "i njohur me procedurën" para prezantimit të së premtes.

Ish presidenti Trump njoftohet të jetë i zhgënjyer me prezantimin e avokatëve të tij --David Schoen dhe Bruce Castor - të cilët u morën në punë pasi ekipi i parë ligjor i ish-presidentit u largua pak para fillimit të gjyqit.

Prokurorët, që janë nëntë anëtarë të Dhomës së Përfaqësuesve argumentuan të enjten se ka prova "të qarta dhe dërrmuese" që ish Trump nxiti sulmin duke dërguar një turmë të mbështetësve të tij në Kapitol muajin e kaluar për t'u përballur me ligjvënësit, ndërsa ata po çertifikonin rezultatin e fitores së demokratit Joe Biden.

Në argumentat përmbyllëse, kongresmeni Jamie Raskin nga Merilendi, u tha 100 anëtarëve të Senatit që shërbejnë si anëtarë të jurisë se duhet të përdorin "arsyetimin praktik për atë që ndodhi ".

"Është parim themelor që askush nuk mund të nxisë protesta të dhunshme" në demokracinë amerikane, tha zoti Raskin.

Avokatët e zotit Trump kanë pretenduar gjerësisht se fjalimi i tij në tubim pak para sulmit në Kapitol, në të cilin ai u kërkoi mbështetësve të tij të "luftonin fort", ishte retorikë politike, e sanksionuar nga mbrojtja e lirisë së fjalës sipas Amendamentit të Parë të Kushtetutës amerikane.

Një votim prej dy të tretash është i nevojshëm për ta shpallur Trumpin fajtor për një akuzë të vetme, atë të nxitjes së rebelimit duke u kërkuar qindra mbështetësve të përballen me ligjvënësit në Kapitol për të ndalur çertifikimin e fitores së presidenti Biden. Në Senatin e ndarë politikisht me 100 anëtarë, do të duhet që 17 republikanë të bashkohen me demokratët për të arritur numrin e nevojshëm të votave për ta shpallur ish presidentin fajtor.

Për momentin, duket se vetëm një pjesë e republikanëve mund të votojnë për ta dënuar zotin Trump, i vetmi president në historinë amerikane ndaj të cilit ngrihen dy herë akuza.

Avokatët e Trumpit thonë se ai nuk mban asnjë përgjegjësi për sulmin në Kapitol. Senati votoi 56-44 të martën për të filluar gjyqin, duke hedhur poshtë pretendimin e avokatëve të Trumpit se ishte antikushtetuese që Senati ta gjykonte atë pasi ai tashmë ka lënë detyrën. Votimi gjithashtu dukej se sinjalizonte se pak republikanë duken të gatshëm ta dënojnë ish presidentin.

Trump u largua nga Uashingtoni disa orë përpara inaugurimit të presidentit Biden më 20 janar dhe tani jeton në rezidencën e tij në Florida.