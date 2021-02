Miliona vetë pa energji në Teksas në mes të stuhisë dimërore

Një stuhi e rallë dimërore ka sjellë temperatura të acarta në të paktën gjysmën e territorit të Shteteve të Bashkuara, duke lënë 2.5 milionë banorë të Teksasit pa energji elektrike.

Dëbora dhe temperaturat e ulëta në nivel rekord vazhduan edhe të mërkurën në këtë shtet në kufi me Meksikën. Moti i pazakontë ka shtuar tepër kërkesën për energji elektrike për ngrohjen e mjediseve të brendshme, duke mbingarkuar sistemin energjetik. Kjo rezultoi në ndërprerje të furnizimit me energji si pasojë e problemeve në rrjet.

Lina Hidalgo, gjykatësja e komunës Harris ku përfshihet edhe qyteti Hjuston, tha se disa nga ndërprerjet e energjisë janë shkaktuar nga moti dhe shumë prej tyre po riparohen.

Por ajo shtoi se shumë nga problemet në këtë shtet janë “fatkeqësi të shkaktuara nga njeriu” si rezultat i problemeve në rrjetin elektrik që menaxhohet nga Këshilli për Energji të Qëndrueshme në Teksas (ERCOT), duke shtuar se qytetarët në këtë shtet meritojnë shpjegime nga agjencia e mbikqyrjes energjetike.

Presidenti i këshillit ERCOT, Bill Magness tha se u përpoqën ta përgatisin sistemin për stuhinë, por kushtet e motit u keqësuan të martën dhe shumë centrale ndërprenë punën. Disa politikanë në këtë shtet të njohur për objektet e prodhimit të naftës e gazit natyror, fajësuan energjinë e gjelbër për ndërprerjet duke thënë se problemet u shkaktuan nga ngrirja e turbinave të erës.

Zoti Magness tha se disa turbina kishin ngrirë, por shtoi se një kapacitet dy herë më i madh prodhimi ishte ndërprerë nga ndalimi i punës së centraleve me qymyrguri dhe gaz natyror. Ai shpjegoi se ndërprerja e punës në këto centrale ishte e domosdoshme për të parandaluar avari edhe më të rënda.

Zyrtari tha se nuk mund të jepte një datë specifike se kur mund të kthehej furnizimi me energji. Guvernatori i Teksasit, republikani Greg Abbott bëri thirrje për hetime mbi punën e kësaj strukture mbikqyrëse.

Parashikimet meteorologjike flasin për vazhdimin e motit të acartë për të paktën disa ditë në Teksas dhe pjesën lindore të vendit.

Millions Still Without Power as Winter Storm Grips Texas

By VOA News

A historic winter storm and frigid temperatures that have gripped at least half the United States has left more than 2.5 million Texans without power.

Snow and record cold continued Wednesday in the southwestern state where temperatures are forecast to remain at or below freezing. The unusual winter weather created a huge demand for electricity that caused the state's independently-run power system to fail, exposing issues with its structure.

In an interview, Harris County Judge Lina Hidalgo — whose county includes the city of Houston — said some of the outages are caused directly by the weather, and many of those problems are being repaired.

But she said much of what the state is dealing with is a "man-made disaster" stemming from how the electricity grid is managed by the Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). She said residents statewide deserve answers.

ERCOT President Bill Magness said the system tried to prepare for the storm, but as conditions worsened Monday into Tuesday, several power plants went offline. Some politicians in the oil- and natural-gas-producing state blamed the problems on green energy sources, saying iced wind turbines were the cause.

Magness said some turbines were frozen, but he said twice as much power was wiped out at natural gas and coal plants. He said forcing controlled outages was the only way to avert an even more dire blackout in Texas.

As of Wednesday, Magness said ERCOT could not offer a firm timetable for when power might be fully restored. Texas Republican Gov. Greg Abbott called for an investigation of the agency.

Cold and wintry weather is forecast to continue for at least the next few days in Texas and much of the eastern half of the United States.