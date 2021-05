PD vendos të hapë garën për kreun e ri të saj

Në Shqipëri Partia Demokratike vendosi sot të hapë garën për kreun e ri të saj dhe zhvillimin e votimit sipas parimit një anëtar një votë, në 13 Qershor. Vendimi, i marrë mbrëmjen e së dielës nga kryesia, afron me pak më shumë se një muaj, këtë proces, i cili sipas statutit do të duhej të zhvillohej në muajin korrik. Nga ana tjetër, hapja e kësaj gare, anashkalon kërkesat e zërave të ndryshëm brenda Partisë Demokratike, që i kërkuan zotit Basha largimin, pas humbjes së zgjedhjeve të 25 Prillit.

Kryetari aktual i cili ka ndërmarrë gjatë gjithë javës së fundit një tur në bazën e PD, edhe në mbledhjen e kryesisë i është përmbajtur linjës së zgjedhur prej tij se zjedhjet kanë qenë një “masakër elektorale”, duke hequr përgjegjësitë e tij për rezultatin. “Në këtë parti ka vend për të gjithë, ka vend për idetë e gjithsecilit mbi mënyrën se si duhet cuar përpara beteja me regjimin Rama-Doshi. Megjithatë, kam bindjen dhe ndjesinë e fortë se nuk mund të kemi vizione të ndryshme mbi 25 prilllin. Sepse nëse zgjedhjet e 25 prillit janë një episod që do të mbulohet nga turpi në historinë e pluralizimit, nëse e kemi të qartë se 25 prilli ishte masakra më e madhe zgjedhore në historinë e pluralizimit, atëherë nuk mund të pranojmë që gishti duhet drejtuar në këtë sallë, përpara se ta drejtojmë te kundërshtari që kemi përballë”, mësohet të ketë deklaruar zoti Basha në mbledhjen e kryesisë.

Por nga ana e tij, anëtari i Kryesisë Fatbardh Kadilli, i cili kërkoi që dy ditë pas zgjedhjeve, largimin e zotit Basha, dhe shpalli ambicien për të kandiduar për drejtimin e partisë, edhe në mbledhjen e sotme ka drejtuar direkt gishtin e përgjegjësisë ndaj kryetarit të Partisë. “Nuk dhe shpresë. Nuk ngjalle besim. Nuk bashkove flukset, profilet, kontributet, por ndave. Kanë dalë më shumë parti nga P-ja, në vitet që drejton ti, se në 20 vitet para teje. Drejtove çdo gjë vetëm dhe pa forume, pa përfshirë askënd” mësohet të jetë shprehur zoti Kadilli, duke kritikuar dhe turin e ndërmarrë nga zoti Basha. “Mos u fshih pas mbështetjes që kërkon lart e poshtë në Parti. Edhe Berisha kishte mbështetje absolute në parti, por kishte realizmin të ikte”, ka theksuar zoti Kadilli.

Ndërsa gjatë ndërhyrjes së tij, ai i është drejtuar gjithnjë zotit Basha, anëtari i Kryesisë Kadilli, mësohet të ketë thënë gjithashtu se “luftën politike e bëjmë me një koncept te ri, me qasje të re dhe me frymëzim të ri, me besueshmërinë, me vërtetësinë dhe me vendosmërinë si tipare që ty të kanë munguar”.

Në mbledhjen e kryesisë, përveç zotit Kadilli ka patur dhe disa zëra të tjerë që kanë kërkuar reflektim dhe që PD-ja të mos mjaftohet duke folur vetëm për një “masakër elektorale”, por dhe të ketë ndryshim dhe strategji të re. Ndërsa të tjerë kanë mbrojtur linjën e kryetarit.

Zoti Kadilli është i vetmi që ka shpallur ambicien për të kandiduar, ndërsa zoti Basha nga ana e tij, duket qartë se do të kërkojë sërih rikonfirmimin.

Kryesia në mbledhjen e saj ka vendosur që duke nisur nga sot deri më 22 Maj, të jetë periudha e paraqitjes së kërkesave për kandidim, dhe më pas një periudhë 18 ditore nga 24 Maji deri në 11 Qershor, për fushatë në të gjitha strukturat. Ajo që bie në sy është koha e shkurtër e fushatës, aq më tepër që kryetari Basha, mund të quhet se e ka nisur tanimë atë, me turin që po zhvillon ku në thelb është argumenti i mbrojtur prej tij për zgjedhje të manipuluara e jo për përgjegjësi të vetë atij.

Ndërsa në Kryesi zëri më i fortë ka qenë ai i zotit Kadilli, në Këshillin Kombëtar, të thirrur menjëherë me pas, kritikat ndaj zotit Basha janë rishfaqur dhe nga drejtuesi i këtij forumi, ish presidenti Bujar Nishani, i cili gjithashtu ka qenë mjaft i ashpër me zotin Basha dhe mënyrën se si ai ka drejtuar Partinë Demokratike, duke kërkuar gjthashtu largimin e tij.