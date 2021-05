Nis zyrtarisht gara për kreun e PD, përballë Bashës tre sfidantë

Në Shqipëri, gara për kreun e Partisë Demokratike mund të konsiderohet zyrtarisht e hapur, pas vendimit në mbrëmjen e së hënës të kryesisë, e cila miratoi emrat që ishin ofruar për konkurrim. Mes 5 kandidatëve, jashtë mbeti Ibsen Elezi, për të cilin u vlerësua se nuk plotësonte kriteret “për shkak të qëndrimeve denigruese ndaj partisë”.

Përfundimisht zoti Basha, i cili kërkon rikonfirmim për herë të tretë, nën flamurin e një Partie Demokratike që u rrit në zgjedhjet e 25 Prillit por që u penalizua sipas tij si pasojë e asaj që e ka konsideruar, fill pas rezultatit humbës, si “një masakër elektorale”, do të ketë përballë tre sfidantë të cilët në të kundërt, i bashkon ideja se PD-së i duhet një vizion dhe strategji e re.

Ndërsa për kandidaturën e anëtarit të kryesisë Fatbardh Kadilli nuk pati vërejtje, për dy kandidatët e tjerë Edit Harxhi dhe Agron Shehaj pati disa abstenime. Kryesia gjithashtu nuk mori parasysh propozimet e paraqitura sot nga zoti Kadilli, i cili ndër të tjera kërkoi “ngrirjen e administratës së PD deri në zgjedhje, pajisjen e menjëhershme të kandidatëve me listat e plotë të anëtarësisë si dhe organizmin e tre debate televizive, të hapura për publikun dhe median, me pjesëmarrjen e të gjithë kandidatëve, në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë”.

Në përfundim të mbledhjes zoti Kadilli tha se “çështja më kryesore për të cilën unë vazhdoj të këmbëngul, është çështje politike, dhe që do i shërbente Partisë për një ushtrim të ri demokratik, që do ishte enrgjizues e përfshirës, ishte çështja e një debati. Propozova në mënyrë këmbëngulëse që anëtarësia të ketë mundësi që të dëgjojë të 4 kandidatët në një debat të hapur, vetëm me anëtarësinë Do ishte një lehtësi për kandidatët, për vetë anëtarësinë dhe balancim mes forcave që kanë kandidatët ,nisur nga asimetria që kanë tre kandidatët që janë jashtë dhe kryetari që rri në zyrë. Lulzim Basha është i sfiduar nga unë personalisht për të dalë në një debat publik, për t’u ballafaquar për të vërtetët tona për PD-në. Nëse ne do kishim sot një debat publik për të vërtetat e PD, do kishim një kryetar që do fillonte që sot të ngrinte opozitën e re. S’kemi pse të fshehim asgjë. Të vërtetat tona duhet t’i ballafaqojmë në sytë e publikut, dhe për këtë do të këmbëngul deri në fund të kësaj gare".

Përmes Facebook-ut, kandidatja tjetër Edit Harxhi reagoi për përjashtimin e kandidaturës së Ibsen Elezit, duke bërë përgjegjës për këtë zotin Basha, i cili sipas saj “edhe në këtë rast si në raste të tjera ishte besëprerë. Në veçanti përjashtimi nga gara i Ibsen Elezit njërit prej kandidatëve të Grupit për PD-në, si një nga zërat opozitarë më të paepur në Shqipëri, ish Kryetar i Partisë Demokratike të Kuksit dhe ish-Kryetar i Qarkut të Kuksit, ish-anëtar i Këshillit Kombëtar, është i pajustifikueshëm dhe i rëndë. Zoti Elezi prej disa vitesh kërkon reformimin e thellë të Partisë nga marrja peng e saj nga një njeri i vetëm. Ne do ta vazhdojmë së bashku si grup këtë betejë për reformim pavarësisht pengesave të qëllimshme nga Kryetari aktual”.

Kryesia e PD-së vendosi që secili nga kandidatët të ketë një anëtar vëzhgues në Komision Zgjedhor e po ashtu dhe në Komisionet e votimit dhe numërimit.