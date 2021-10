Shqipëri, BE nxit bashkitë për integrimin

Bashkimi Europian njoftoi tre projekte të reja që mbështesin financiarisht në disa milionë dollarë bashkitë në Shqipëri. Projektet “Bashkitë për në Europë”, “BE për bashkitë” dhe “STAR 3” u shpallën në një Konferencë Kombëtare për rolin e qeverive vendore ne procesin e integrimit në Bashkimin Europian, të zhvilluar në Kalanë e Gjriokastrës.

Sipas ambasadorit të BE -së në Shqipëri, Luigi Soreca projektet mbështetesin financiarisht përparimin e reformave të qeverisjes vendore dhe synojnë të çojnë përpara procesin e decentralizimit dhe të demokracisë vendore.

Kryenegociatorit për Zhvillimim e Negociatave për antarësimin e Shqipërisë në BE, ambasadori Zef Mazi, tha se duhet që bashkitë të fusin dimensionin social të integrimit dhe të përmirësojnë cilësinë e administratës.

"Procesi i integrimit kërkon përgatitjen e duhur të administratës sonë, si qëndrore dhe vendore për të pasur jo thjesht një process negociatash për anëtarësim, por për të pasur, që është edhe më e rëndësishmja, cilësi që ne ofrojmë në këto negociata", tha zoti ambasadori Zef Mazi.

Zv.Ministri i Brendshëm Andi Mahila tha se pushtei vendor ka një rol kyc në udhëtimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

“Sa më shumë që të thellohemi në këtë proces aq më qartë kuptojmë që integrimi real ka të bëjë me standartet që më së pari duhet të zbatohen në pushtetin vendor. Kapitujt e përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të BE-së përkojnë më së shumti me përmbushjen e standarteve që janë përgjegjësi e bashkive", tha ai.

Ambasadori Soreca u tha gazetarëve se rreth 70% e legjislacionit që duhej përfaruar kishte të bënte me bashkitë dhe rrjedhmisht roli i tyre ishte tejet i rëndësishëm.

"Ndoshta pak vetë e dinë, por një fakt i rëndëishëm është se pothuaj 70% e legjislacionit që Shqipëria do të duhet të arrijë para se të pranohet në Bashkimin Europian duhet të zbatohet nga bashkitë", tha zoti Soreca.

Shumë prej kryetarëve të bashkive ishin të pranishëm në konferencë ndërsa pjesa tjetër e tyre e ndoqën përmes internetit.

Kryetari i Bashkisë së Kolonjës, Erjon Isai tha se ishte i vetëdijshëm mbi sfidat por nevojitej më shumë mbështetje, sidomos për të rinjtë që punojnë në bashkitë si specialistë pasi i kanë pagat tejet të ulta.

Ndërsa kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës, Flamur Golemi vlerësoi përfshirjen në disa projekte të Bashkimit Europian por nga ana tjetër edhe nevojën e përmirësimit të burimeve njerëzore në bashki.

“Bashkia e Gjirokastrës ka një përvojë të mirë deri tani në zbatimin e projekteve të financuara nga BE me impakt direkt në zhvillimin social dhe ekonomik të qytetit. Por nuk do isha i sinqertë nëse nuk do pranoja që ne kemi mangësi në burimet njerëzore për t`u bërë më konkruent për të përfituar nga këto projekte", tha ai.

Zyrtarërt europianë kanë parë nga afër disa projekte të financuara nga Bashkimi Europian në Gjirokastër që përfshijnë sidomos përmirësimin e shërbimeve dhe kanë nxitur rolin e të rinjve për t`u bërë pjesë më aktive e proceseve sidomos në fushën e mjedisit, edukimit dhe trashëgimisë kulturore.