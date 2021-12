Biden njofton planet që përforcojnë përpjekjet për vaksinim, doza shtesë, e teste falas

Në kushtet kur varianti Omicron po përhapet me shpejtësi, Presidenti Joe Biden bëri publike masat e administratës së tij që parashikojnë rritje edhe më të ndjeshme të vaksinimit apo dhe imunizimit me doza përforcuese, ofrimin e 500 milionë testeve të shpejta falas për amerikanët, si dhe një rritje të mbështetjes për spitalet e mbingarkuara me të infektuar.

Plani i presidentit vjen ndërsa numri i rasteve të reja me koronavirus në SHBA po rritet ndjeshëm sërish, me 143,000 raste infeksionesh të regjistruara të hënën dhe 1,300 vdekje si pasojë e COVID-it. Gati tre të katërtat e rasteve të reja janë të lidhura me variantin tejet ngjitës atë Omicron.

Gjatë fjalimit të tij në Shtëpinë e Bardhë Presidenti Biden tha se televizionet kabllore dhe mediat sociale kane përfituar nga dezinformatat lidhur me pandeminë. Ai tha se ata që keqinformojnë, duhet t’i japin fund kësaj gjëje, dhe menjëherë.

Zoti Biden tha se vendi nuk do t'i kthehet me marsit të vitit 2020 dhe shtoi se amerikanët e kanë detyrë patriotike të vaksinohen.

Presidenti paralajmëroi të martën amerikanët e pavaksinuar se po e vënë veten dhe të dashurit e tyre në rrezik, mes përhapjes së shpejtë të variantit Omicron.

"Nëse nuk jeni plotësisht të vaksinuar, keni arsye për t'u shqetësuar", tha zoti Biden.

Presidenti tha se të vaksinuarit mund të infektohen me COVID-19, por ata janë të mbrojtur nga rastet e rënda të sëmundjes dhe vdekjet.

Në fjalimin e mbajtur të martën pasdite, Presidenti Biden detajoi ndryshime të mëdha në planin e tij për sezonin e dimrit për sa i takon përpjekjeve antikovid, nxitur nga shfaqja e Omicronit, rreth të cilit shkencëtarët kanë ende shumë pikëpyetje.

Një pjesë e rëndësishme e planit është vendimi i zotit Biden që qeveria të blejë 500 milionë teste të shpejta për koronavirus dhe t’ua shpërndajë ato falas amerikanëve, duke filluar nga janari.

Për të siguruar një test falas çdo amerikan do të përdorë një faqe interneti të re ku mund të porosisë një të tillë. Testet do të dërgohen me postë pa pagesë, njoftoi më herët Shtëpia e Bardhë.

Ky vendim shënon një ndryshim të madh në planin e Presidentit Biden, i cili më herët kishte bërë thirrje që shumë amerikanë t’i blinin vetë testet, gjetja e cilave është shumë e vështirë, dhe më pas të kërkonin rimbursim nga sigurimi i tyre shëndetësor. Për herë të parë, qeveria amerikane do t’i dërgojë testet falas për COVID-19 direkt tek amerikanët, pas më shumë se një viti nxitje nga ekspertët e shëndetit publik.

Ekspertët e kishin kritikuar qasjen fillestare të zotit Biden, blej së pari, e rimbursohu më vonë, dhe kanë paralajmëruan se SHBA-ja do të përballet me probleme të tjera me testimin, në një kohë kritike. Mbrojtësit e testimit japin shembullin e vendeve si Britania e Madhe dhe Gjermania, të cilat kanë shpërndarë miliarda teste për publikun dhe rekomandojnë që njerëzit të testohen dy herë në javë.

Qeveria federale do të krijojë gjithashtu vende të reja testimi. Po kështu do të përdoret dhe një ligj federal i cili ndër të tjera autorizon presidentin që t'u kërkojë bizneseve të pranojnë dhe t'i japin përparësi kontratave për materiale që konsiderohen të nevojshme për mbrojtjen kombëtare, pavarësisht nga humbjet që mund të kenë. Ligji do të përdoret për të ndihmuar në prodhimin e më shumë testeve. Vendi i parë i ri i testimit i mbështetur nga federale do të hapet në Nju Jork këtë javë.

Megjithatë, rritja e testimit nga ana e administratës Biden vazhdon të jetë shumë larg niveleve për të plotësuar nevojat që të gjithë amerikanët të testohen sipas normave të rekomanduara, dy herë në javë. Sipas Fondacionit jofitimprurës Kaiser Family, për ta bërë këtë, SHBA-së do t'i duheshin 2.3 miliardë teste në muaj për të gjithë amerikanët mbi 12 vjeç. Kjo është gati pesë herë më shumë se gjysmë miliardi teste që zoti Biden ka vendosur të ofrojë.

Aktualisht, SHBA-ja mund të kryejë rreth 600 milionë teste në muaj, me testet në shtëpi që përbëjnë rreth gjysmën, sipas studiuesve nga Universiteti Shtetëror i Arizonës. I pyetur nga gazetarët Presidenti Biden tha se qeveria nuk ka dështuar lidhur me politikat e ndjekura në raport me testet, por situata është bërë problematike për shkak të përhapjes së shpejtë e të paparashikuar të variantit të ri të koronavirusit.