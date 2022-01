Investimet kineze në portin e Pireut

“Ky është një nga problemet kur bëhesh i varur nga Kina. Mendoj se Kina e ka ndihmuar Greqinë me përmirësimin e portit të Pireut. Por nëse je i pakënaqur me praninë kineze për çfarëdo arsye, tani je i bllokuar, sepse kush tjetër do të ndërhyjë, do ta marrë atë port dhe ta operojë atë ashtu siç kanë bërë kinezët – askush”, thotë Derek Scissors me Insitutin American Enterprise.