Eksluzive -Kreu i Komandës amerikane flet për kërcënimet në Afrikë

“Grupi Wagner është në Mali. Sipas llogaritjeve tona, ata janë atje me disa qindra trupa tani. Po vendosen atje të mbështetur nga ushtria ruse. Aeroplanët e Forcave Ajrore Ruse po i dislokojnë ata. Bota po e sheh këtë që ndodh. Ky është një shqetësim i madh për ne. Dhe arsyeja pse më shqetëson mua, dhe fqinjët atje, është se ne kemi parë Wagnerin, këtë grup mercenarësh, të punojë ngado në kontinentin afrikan. I kemi parë në Republikën e Afrikës Qendrore, Sudan, Libi. Ata nuk ndjekin rregullat e askujt, por të tyret. Ata janë aty për të shfrytëzuar vendin. Ata duan të krijojnë dhe thyejnë ligjet. Ata do të bëjnë shkelje të rënda të të drejtave të njeriut. Ata do të vrasin të pafajshëm dhe civilë. Edhe nëse populli i Malit do të lodhet prej tyre, ata nuk do të largohen”, thotë gjenerali Stephen Townsend.



Gjenerali Townsend, i cili mori komandën amerikane në Afrikë në vitin 2019, i tha gjithashtu Zërit të Amerikës se "konkurrenti global" më aktiv në Afrikë nuk është Rusia, por Kina. Pekini, thotë ai, ka derdhur miliarda dollarë investime ekonomike në kontinent dhe investime ushtarake të rrezikshme, të qëndrueshme dhe strategjike.