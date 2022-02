Ukrainasit në kufi hartojnë plane në rast lufte me Rusinë

Ndërsa vazhdojnë përpjekjet për të qetësuar tensionet midis Moskës dhe Kievit, banorët ukrainas që jetojnë përgjatë kufirit po planifikojnë se çfarë do të bëjnë nëse Rusia e pushton Ukrainën. Korrespondentja e Zërit të Amerikës Olena Adamenko bisedoi me banorët e rajonit Sumy të Ukrainës verilindore lidhur me përgatitjet që po bëjnë.

40-vjeçarja Yulia VitkOvska është infermiere dhe rezerviste me forcat e mbrojtjes territoriale në Ukrainën verilindore. Në një bisedë me Zërin e Amerikës ajo thotë se po përgatitet në rast lufte.

“Jemi rreth 50 kilometra larg kufirit me Rusinë. Një goditje e plotë me raketa të montuara në kamionin e tipit “BM-21 Grad” dhe qyteti Sumy kthehet në gërmadhë. Në një situatë të tillë nuk mund të presim që dikush të vijë dhe të na shpëtojë. Po bëj plane për të larguar familjen në rast lufte. Nëna ime e moshuar është e sëmurë dhe djalin e kam në shkollë. Do të sigurohem që ata të largohen por unë do qëndroj, nuk dua të largohem nga shtëpia ime që dikush tjetër të jetojë këtu.”