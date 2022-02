SHBA zvogëlon stafin e ambasadës, u kërkon amerikanëve të largohen nga Ukraina

Shtëpia e Bardhë ka urdhëruar trupat ushtarake amerikane, që ndihmonin trajnimin e ushtrisë së Ukrainës, që të largohen nga ky vend. Departamenti i Shtetit po ashtu ka reduktuar në masë të madhe personelin e ambasadës në Kiev. Me të paktën 100 mijë trupa ruse në kufi me Ukrainën, Uashingtoni thotë se sulmi mund të ndodhë në çdo moment.

“Ky nuk është presidenti i fundit që do të ketë Amerika. Nëse Rusia pushton Ukrainën, do të shkatërroheshin për dekada me radhë marrëdhëniet ruso-amerikane. Çdo president do të ishte i kufizuar në marrëdhëniet me Rusinë. Shpresoj që Putini ta kuptojë këtë.”