Presidenti Biden godet Rusinë me sanksione të reja; thotë se presidenti rus zgjodhi luftën

UASHINGTON - Presidenti Joe Biden njoftoi të enjten një raund të ri sanksionesh ndaj Rusisë pas sulmit ndaj Ukrainës, duke akuzuar udhëheqësin rus Vladimir Putin se "e zgjodhi këtë luftë" dhe se vendi i tij do të mbartë pasojat e veprimeve të tij.

Sanksionet kanë në objektiv bankat ruse, oligarkët dhe sektorët e teknologjisë së lartë, tha Presidenti Biden. Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate do të bllokojnë asetet e katër bankave të mëdha ruse, do të vendosin mekanizma kontrolli ndaj eksporteve dhe do të vendosin sanksione ndaj oligarkëve.

Masat ndëshkimore i përmbahen këmbënguljes së mëparshme të Shtëpisë së Bardhë se do të synojnë të godasin sistemin financiar të Rusisë dhe të rrethit të brendshëm të zotit Putin, ndërkohë që do të vendosin edhe mekanizma kontrolli ndaj eksporteve, të cilat do të godasin industrinë dhe ushtrinë ruse duke i mohuar qasjen tek mikroqarqet gjysmëpërcjellëse të prodhuara në Amerikë dhe produktet e tjera të teknologjisë së lartë.

Presidenti Biden nuk vendosi aktualisht disa nga sanksionet e tjera më të ashpra, si p.sh. përjashtimin e Rusisë nga sistemi ndërkombëtar SWIFT, që mundëson transferimin e fondeve ndërmjet bankave në mbarë globin, apo ndaj sektorit energjitik rus.

Presidenti Biden i njoftoi sanksionet ndërsa qeveria ukrainase raportoi një rritje të numrit të viktimave ndërkohë që tanket ruse po sulmojnë nga lindja, veriu dhe jugu.