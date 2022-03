Trupat amerikane në Poloni dhe rreziku i një përplasje me Rusinë

Trupat amerikane janë dislokuar në pyjet e Polonisë lindore, vetëm pak kilometra nga kufiri me Ukrainën. Ato gjenden jo shumë larg zonave që ishin objektiv i sulmeve të fundit ajrore ruse në Ukrainën perëndimore. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës Henry Ridgwell nga fshati polak Arlamov në kufi me Ukrainën, nëse NATO-ja përfshihet në luftë, trupat amerikane mund të bëhen objektiv i sulmeve ruse.

“NATO-ja thotë se nuk do të ndërhyjë në territorin ukrainas, por armët perëndimore gjithnjë e më shumë po futen në Ukrainë përmes vendeve anëtare të NATO-s. Putini mund ta cilësojë një mbështetje të tillë si ushtarake, për të cilën, duhet thënë nga ana jonë, se nuk ka qënë e kontrolluar, apo e shoqëruar me mesazhe të kujdesshme, pra ai mund ta konsiderojë atë si si përfshirje të NATO-s në luftë. Me fjalë të tjera, debati në një farë mase tani është nëse Putini do të ishte i gatshëm të përdorë armë taktike bërthamore kundër forcave të NATO-s në territorin e aleancës. Kjo do të ishte një botë e re.”