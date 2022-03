Partneritet SHBA-BE për uljen e varësisë nga energjia ruse

Zoti Biden tha se partneriteti, që ai njoftoi së bashku me një zyrtare të lartë të Bashkimit Evropian, do të udhëheqë përpjekjet për uljen e varësisë së Evropës nga burimet energjitike ruse, si dhe uljen e novojave të kontinentit për gaz në përgjithësi.

Në bazë të planit, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera do të rrisin eksportet e gazit të lëngshëm natyror në Evropë me 15 miliardë metër kub këtë vit. Por zyrtarët amerikanë nuk thanë se cilat vende do të ofrojnë energji shtesë këtë vit. Në të ardhmen, sipas planit, dërgesat e gazit do të jenë më të mëdha.