Shqipëri, dështojnë përpjekjet për konsensus në zgjedhjen e presidentit

Në Shqipëri, përpjekja për një konsensus në zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, duket se ka dështuar përfundimisht. Dy ditë më parë socialistët dhe kreu i grupit parlamentar demokrat Enkelejd Alibeaj, ranë dakort për mënyrën se si do të vepronin, por sot ata i bënë një interpretim të ndryshim marrëveshjes së arritur.

Zoti Alibeaj, deklaroi se sipas propozimit të tij, opozita do të ofronte 4 emra, nga të cilët shumica do duhej të jepte pëlqimin për një dy prej tyre. Më pas të dyja palët së bashku do të përzgjidhnin njërën kandidaturë të cilën do e zyrtarizonin me firmat e përbashkëta nga deputetë të të dy palëve. “Nga ana e PS pretendohet që Jo, kjo kandidaturë eventuale duhet të ketë vetëm nënshkrimet tona. Po këtë të drejtë na e jep kushtetuta. Kjo tërheqje nga nënshkrimi, edhe nga pala tjetër, nuk është gjë tjetër veçse mospranim i konsensualitetit të kandidaturës dhe nga konsensualiteti i procesit. Eshtë tërheqje”, deklaroi zoti Alibeaj.

I menjëhershëm ishte reagimi i kryetarit të grupit parlamentar socialist Taulant Balla, sipas të cilit shumica nuk e kishte pranuar formulën e propozuar nga zoti Alibeaj, por kishte pranuar që ajo vetë të mos ofronte propozime në raundin e dytë dhe të tretë. “Nëse ti vë kusht që ose zgjidh një nga këto 4 emra o s’ka, këtu ja ke hequr të drejtën palës tjetër që të propozojë. Dakortësia është që të gjithë të propozojnë, por që shumica nuk propozon dot në raundin e dytë dhe të tretë”, u shpreh ai duke shprehur “keqardhjen për tërheqjen e PD”.

Zoti Balla theksoi se ata janë të gatshëm të diskutojnë me opozitën, nëse do vendosin që të paraqesin emra kandidatësh dhe se do të lënë afatin maksimal për zhvillimin e raundeve të votimit, siç ishte dakortësuar.

Votimi i parë i të hënës, u dogj pa kandidatë, e po këtë fat duket qartë se do të ketë dhe raundi i dytë, ku po ashtu kërkohet një shumicë e cilësuar deri në raundin e tretë. Më pas në dy raundet pasuese, presidenti zgjidhet me shumicë të thjeshtë.