Ministri i jashtëm grek kërcënon Shqipërinë nëse ngre çështjen çame

Në Tiranë kërkesa e ministres së Jashtme shqiptare Olta Xhaçka që mes dy vendeve të mund të diskutohej në të ardhmen dhe mbi të drejtat e pronësisë së komunitetit çam mori një përgjigje me tone kërcënuese nga homologu i saj grek Nikos Dendias. Ai foli për një çështje që nuk ekziston dhe që si e tillë do kishte pasoja të shumëfishta në rrugëtimn europian të Shqipërisë. Të ministrat deklaruan ndërkaq gatishmërinë për të përshpejtuar procedurat për të dërguar në Gjykatën ndërkombëtare të Drejtësisë çëshjen e delimitimit të kufirit detar mes dy vendeve

Autoritetet greke e kanë refuzuar gjithnjë ngritjen e çështjes çame në bisedimet me Shqipërinë duke e konsideruar një çështje inekzistente. Prej disa vitesh pala shqiptare e ka përmendur megjithatë në disa takime, të paktën në nivel ministrash të Jashtëm.

Edhe sot, në takimin me homologun e saj grek, minisrja Olta Xhaçka u shpreh se “vendet tona mike mund të fillojnë diskutimet edhe për çështje të tjera, sado të vështira që kemi trashëguar nga historia e nga periudha tragjike e Luftës së Dytë Botërore, siç është nevoja për të abroguar Ligjin e Luftës, apo çështja e të drejtave të pronësisë dhe të drejtave të njeriut të komunitetit çam”.

Por ndërsa për abrogimin e ligjit të luftës, ministri i Jashtem grek Nikos Dendias tha se "është dicka nga e cila duhet të shkëputemi e të bashkëpunojmë që pikat historike për abrogimin e tij të përmbyllen sa më shpejt", ai përdori tone të hapura kërcënuese ndaj Shqipërisë, në një referencë të qartë ndaj ngritjes së çështjes çame. Sipas tij "nuk duhet të krijohen çështje që nuk ekzistojnë, sepse kjo do të çonte në pasoja me nivele të shumëfishta ku Greqia do të vendosë çështje të tjera që kanë të bëjnë me itinerarin e Shqipërisë në Europë".

Çështja e abrogimit të ligjit të luftës mes dy vendeve është trajtuar disa herë mes palëve. Një vit e gjysëm më parë, po gjatë një vizite në Tiranë dhe në krah të kryeministrit Edi Rama, ministri Dendas e kishte cilësuar një anakronizmë, ndërsa kryeministri Rama kishte shprehur besimin se kjo çështe do mbyllej pozitivisht dhe shpejt.

Po gjatë atij takimi, të dy bënë të ditur vendimin që përcaktimi i kufijve detarë të merrte zgjidhje në Gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, organizëm i Kombeve të Bashkuara. Sot ministrja Xhaçka tha se “ikonfirmuam dhe njëherë vullnetin tonë për kërkimin e një kompromisi për ta referuar çështjen tek një palë e tretë gjyqesore, siç është Gjykata Ndërkombetar e Drejtësisë”.

Ndërsa ministri Dendias theksoi se “është e rëndësishme si do të përshpjetojmë hapat për të përmbushur pjesën teknike në mënyrë që të depozitojmë sa më shpejt dokumentat në gjykatë".

Dërgimi në gjykatë kërkon që palët të përcaktojnë pikat e mosmarrëveshjeve mes tyre për të cilat do të kërkojnë interpretimin e gjykatës. Zëri i Amerikës ka mësuar se mes dy vendeve kanë nisur fazat përgatitore të bisedimeve që do të duhet të zhvillohen më pas për të arritur marrëveshjen mbi dokumentin që do të dërgohet para gjykatës. Këto bisedime duhet të zhvillohen pas dhënies së plotfuqisë nga ana e presidentit ndërsa marrëveshja sërish do të duhet të ratifikohet nga parlamenti.