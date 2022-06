Takimi i vendeve të kontinentit amerikan dhe problemet rajonale  

Takimi i vendeve të kontinentit amerikan mbahet këtë vit në Los Anxhelos nga data 6 deri 10 qershor, por lista e të ftuarve mbetet e pasigurt. Korrespodenti i Zërit të Amerikës Mike O'Sullivan raporton se presidenti i Meksikës kundërshton përjashtimin e Kubës, Venezuelës dhe Nikaraguas dhe ka kërcënuar të bojkotojë takimin.

Takimi këtë vit mbahet në Los Anxhelos të Shteteve të Bashkuara dhe ndodh plot 28 vite nga takimi i parë që u mbajt në vitin 1994 në Miami, i organizuar nga presidenti i atëhershëm Bill Clinton.

Ish presidenti Donald Trump ishte udhëheqësi i parë i SHBA-së që anashkaloi takimin. Zëvendëspresidenti Mike Pence mori pjesë të takimin e vitit 2018.

Kuba, Venezuela dhe Nikaragua nuk janë ftuar këtë vit.

Zyrtarët amerikanë thonë se ky është një takim i vendeve demokratike të rajonit.

Një ndër çështjet që udhëheqësit do të trajtojnë është kriza e emigrantëve në kufirin jugor të SHBA-së. Analistët thonë se Shtetet e Bashkuara nuk janë i vetmi vend i prekur nga kriza e emigrantëve.

“Kolumbia, për shembull, po përballet me të njëjtin problem me refugjatët nga Venezuela. Kosta Rika po përballet me refugjatët nga Nikaragua. Haitianët po lëvizin në shumë drejtime të ndryshme”, thotë Patrick Duddy, nga Universiteti “Duke”.

Një tjetër analist thotë se Shtetet e Bashkuara nuk i kanë kushtuar rajonit vëmendjen që meriton.

“Për shembull, Uashingtoni nuk ka propozuar ende shumë ambasadorë për vendet në hemisferën perëndimore. Ambasadorë të tjerë presin të konfirmohen nga Senati pasi një grupi i vogël senatorësh amerikanë refuzojnë të bëjnë këto ndryshime”, thotë Chris Sabatini, Instituti “Chatham House” me bazë në Londër.

Analistët thonë se Kina po bëhet një lojtar kryesor në Amerikën Latine.

“Kina është tani partneri më i madh tregtar me Brazilin, me Kilin, me Perunë. Është kreditori më i madh për Venezuelën”, thotë Patrick Duddy, nga Universiteti “Duke”.

Por SHBA-ja dhe ekonomitë e tjera në rajon janë thellësisht të ndërthurura dhe më shumë se 40% e eksporteve prodhuese të SHBA-së shkojnë në fqinjët e Hemisferës Perëndimore.

Ndërsa Amerika Latine dhe Karaibet rimëkëmben nga pandemia e COVID-19 dhe kanë regjistrua rënien më të keqe ekonomike në më shumë se 100 vjet, analistët thonë se administrata Biden tani ka rastin të dalë me zgjidhje gjatë këtij takimi.

“Demokracia, pjesëmarrja, kontrollet dhe balancat e pushtetit janë e vetmja mënyrë që mund të tërheqin investime”, thotë Patrick Duddy, nga Universiteti “Duke”.

Analsitët thonë se SHBA duhet të tregojë një vizion për të ardhmen, si në takimin e parë të mbajtur në vitin 1994.