Shkupi e cilëson ditë historike Konferencën Ndërqeveritare në Bruksel

Autoritetet qeveritare maqedonase e vlerësojnë ditën e sotme si historike. Kryeministri Dimitar Kovaçevski në Konferrencën ndërqeveritare në Bruksel u shpreh se ëndrra tredekadëshe e vendit po realizohet dhe se sot po shkruhet një kapitull i ri në historinë maqedonase. Ai shprehu mirënjohje në radhë të parë për të gjitha komunitetet etnike të Maqedonisë së Veriut për vizionin e qartë, siç tha, se çfarë shteti duan të ndërtojnë dhe t’u lënë brezave të ardhshëm.

"Për të arritur këtu, morëm vendime të vështira të cilët kërkonin guxim, mençuri dhe përgjegjësi. E morëm vendimin përfundimtar, me të cilin siguruam ruajtjen dhe përforcimin e identitetit maqedonas, të gjuhës maqedonase, kulturës dhe veçorisë të saj, shtoi kryeminisrti maqedonas", tha ai.

Ai tha se BE-ja i njeh dhe pranon si maqedonas që flasin maqedonisht me respektin pa kusht të dinjitetit dhe veçorive të popullit maqedonas dhe veçorive identitare, historike dhe kulturore. Kjo tha ai, është siguruar përgjithmonë dhe se për këto gjëra nuk negociohet as nuk nuk do të bisedohet. Zoti Kovaçevski tha se sot është fillimi i fazës së fundit të rrugës së gjatë drejt anëtarësimit të plotë, të merituar në BE.

Ndërkohë, Shefi i Komisionit Evropian për Politkën e jashtme, Josep Borrell shprehu mbështetjen e fuqishme të Bashkimit Evropian për integrimin e Maqedonisë së Veriut në bllok.

Ai tha se BE-ja do ta ndihmonte këtë vend në rast të ndikimeve nga shtete të treta, duke ndërtuar qëndrueshmërinë dhe duke dhënë ndihmë për t’u përballur me pasojat e agresionit rus ndaj Ukrainës. Këto ndihma do të jenë të dukshme në aspektin e ushqimit dhe sigurisë së energjisë, sipas zotit Borrell.

Duke bërë vërejtje mbi shqetësimet rreth identitetit, zyrtari i larë evropian siguroi autoritetet e Shkupit se përgjatë rrugës drejt BE-së nuk do ta humbasin atë. “Maqedonia e Veriut me identitetin e saj është e pasur në histori dhe kulturë dhe gjithmonë ka qenë pjesë e Evropës. Identiteti juaj do të mbetet dhe do të pasurohet me identitete të tjerë që nuk janë alternativë, por gjithpërfshirje”, tha zoti Borrell.