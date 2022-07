Shkencëtarët: Zjarret më shkatërruese se në të kaluarën

Shkencëtarët thonë se zjarret në Perëndimin amerikan janë më të mëdha dhe më shkatërruese se në të kaluarën. Zjarret kanë shkatërruar shtëpi dhe mijëra hektarë pyje. Deri të premten, flakët e zjarrit të ashtuquajtura “Oak Fire”, më i madhi këtë vit në Kaliforni, kishin djegur 8,000 hektarë sipërfaqe.





Zjarret në Alaskë kanë djegur më shumë se një milion hektarë gjatë këtij sezoni zjarresh, sipas zyrtarëve shtetërorë.





Ekspertja e ekologjisë Jennifer Balch me Universitetin e Kolorados thotë për Zërin e Amerikës se tendenca e përhapjes së zjarreve po zgjerohet.





“Kemi vënë re dyfishimin djegies së sipërfaqeve pyjore amerikane që nga vitet 1980 dhe ne e dimë se kjo ka lidhje të drejtpërdrejt me atë që temperaturat sot janë më të larta se në vitet 1980.”





Ajo thotë se planimetria e ndërtimit të qendrave të banimit ka vënë në rrezik më shumë shtëpi.





“Puna jonë ka treguar se gjatë 40 viteve mbi një milion shtëpi ishin brenda perimetrit të vatrave të zjarreve dhe më shumë se 59 milionë shtëpi rreth një kilometër nga zjarret”.





Shkencëtarët thonë se ulja e dendësisë pyjore dhe shkurreve që marrin flakë të parat, mund të eliminojnë zjarret. Por edhe kontrolli i gazeve që shkaktojnë efektin serë dhe po ngrohin planetin duke shkaktuar zjarre masive, është po aq i rëndësishëm, thonë ata.





Zëri i Amerikës bisedoi përmes rrjetit Skype me zonjën Maureen Kennedy të Universitetit të Uashingtonit në Takoma.





“Kemi prirje të përqendrohemi në njërën çështje ose tjetrën, se ndoshta ka të bëjë me menaxhimin e pyjeve ose ndryshimet klimatike, por në të vëretë ka të bëjë me të dyja”.





Përdorimi i djegieve të kontrolluara për të pastruar shkurret është një tjetër taktikë. Por publiku mund të bëhet skeptik në rastet kur zjarret dalin jashtë kontrolli, thotë ajo.





“Është një numër jashtëzakonisht i vogël zjarresh që dalin jashtë kontrollit”.





Ndërsa planeti ngrohet, ditët dhe netët janë më të nxehta gjë që shkakton zjarre më të furishme dhe po zvogëlon burimet për t’i luftuar ato. Zjarri është një aspekt normal i ekologjisë pyjore ndërsa gjallesat përshtaten me mjedisin, thotë Jamie Sanderlin me Shërbimin Pyjor të Shteteve të Bashkuara.





“Zogjtë i përdorin pemët e djegura për të krijuar fole nëpër zgavra”.





Shkencëtarët thonë se si kafshët ashtu edhe njerëzit kanë nevojë për pyje të shëndetshme dhe që rikuperohen, diçka që i përket së kaluarës dhe që rrezikojmë të humbasim.





Studiuesit thonë se menaxhimi i pyjeve, kontrolli i emetimit të karbonit dhe përqafimi i praktikave më të sigurta të ndërtimit janë pjesë e zgjidhjes së zjarreve të përhapura kudo.