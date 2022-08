FBI-ja konfiskoi dokumenta “tepër sekrete” nga shtëpia e ish-presidentit Trump në Florida

FBI-ja gjeti dokumente të klasifikuara "tepër sekret" nga rezidenca e ish-presidentit Donald Trump në Mar-a-Lago në Florida, sipas dokumenteve të gjykatës të lëshuara të premten pasi një gjykatës federal bëri publik përmbajtjen e urdhrit që autorizonte kontrollin e paprecedentë këtë javë.

Një listë e bërë publike nga gjykata tregon se agjentët e FBI-së morën gjatë kontrollit të hënën 11 dosje të dhënash të klasifikuara sekret nga Mar-a-Lago.

Të dhënat e sekuestruara përfshijnë disa dokumente të etiketuara jo vetëm si tepër sekrete, por edhe të një kategorie të veçantë që përcaktohet për të mbrojtur sekretet më të rëndësishme të vendit që nëse zbulohen publikisht mund të shkaktojnë dëme "jashtëzakonisht të rënda" për interesat e SHBA-së.

Procesverbalet e gjykatës nuk jepnin detaje konkrete në lidhje me informacionin që mund të përmbajnë dokumentet.

Sipas urdhrit, agjentët federalë po hetonin shkelje të mundshme të tre ligjeve të ndryshme federale, përfshirë atë që rregullon mbledhjen, transmetimin ose humbjen e informacionit të mbrojtjes sipas Aktit për Spiunazhin. Ligjet e tjera parashikojnë masat për fshehjen, dëmtimin ose zhvendosjen e të dhënave, si edhe shkatërrimin, ndryshimin ose falsifikimin e të dhënave në hetimet federale.

Lista e objekteve tregon gjithashtu se agjentët federalë kanë mbledhur të dhëna të tjera të mundshme presidenciale, përfshirë urdhrin për faljen presifenciale të aleatit të zotit Trump, Roger Stone, një "kuti prej lëkurë me dokumenta " dhe informacione për "Presidentin e Francës".

Gjatë kontrollit u sekuestruan gjithashtu një dosje me fotografi, një shënim me dorë, "dokumente të ndryshme sekrete" dhe "dokumente të ndryshme konfidenciale".

Avokatja e zotit Trump, Christina Bobb, e cila ishte e pranishme në Mar-a-Lago kur agjentët kryen kontrollin, nënshkroi dy dokumenta me listën e objekteve, njëra ishte dy faqe dhe tjetra një faqe.

Në një deklaratë më herët të premten, ish-presidenti Trump tha se dokumentet e sekuestruara nga agjentët ishin "të gjitha të deklasifikuara" dhe argumentoi se ai do t'i kishte dorëzuar ato vetë nëse Departamenti i Drejtësisë do t'i kishte kërkuar.

Megjithëse presidentët në detyrë në përgjithësi kanë autoritetin të deklasifikojnë informacion, ky autoritet skadon sapo largohen nga detyra dhe nuk është e qartë nëse dokumentet në fjalë janë deklasifikuar.

Madje edhe kompetencat e një presidenti në detyrë për të deklasifikuar mund të jenë të kufizuara kur bëhet fjalë për sekrete të lidhura me programet e armëve bërthamore, operacione të fshehta dhe operativë, dhe disa të dhëna që shkëmbehen me aleate.

Trump mbajti posedimin e dokumenteve pavarësisht kërkesave të shumta nga agjencitë, duke përfshirë Arkivin Kombëtar, për të dorëzuar të dhënat presidenciale në përputhje me ligjin federal.

Është ende e paqartë nëse Departamenti i Drejtësisë e dha urdhrin thjesht për të marrë dokumentat, apo si pjesë e një hetimi më të gjerë penal.

Një gjykatës federal pritet të vendosë të premten nëse do ta miratojë kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për të bërë publik urdhrin që autorizonte FBI-në të kontrollonte rezidencën e ish-presidentit Donald Trump në Florida.



Vendimi për bërjen publike të dokumenteve u mor nga Bruce Reinhart, i njëjti gjykatës që nënshkroi urdhrin për kontrollin. Departamenti i Drejtësisë kishte afat deri të premten pasdite që ta njoftonte gjykatësin nëse avokatët e zotit Trump janë dakord ose jo me propozimin për ta bërë atë publik.



Ish-Presidenti bëri thirrje të enjten vonë për bërjen “menjëherë” publike të urdhrit federal që përdori FBI-ja për të kontrolluar rezidencën e tij Mar-a-Lago në Florida, disa orë pasi Prokurori i Përgjithshëm, Merrick Garland i kërkoi një gjykate ta publikonte urdhrin, duke përmendur si argument "interesin e konsiderueshëm publik për këtë çështje."



Zoti Trump shkruajti në platformën e tij “Truth Social”, se jo vetëm që nuk e kundërshtonte publikimin e dokumenteve, por po shkonte një hap më tej “duke inkurajuar lëshimin e menjëhershëm të tyre."



Ai vazhdoi të kritikonte ashpër kontrollin nga FBI-ja të Mar-a-Lagos si "joamerikan, të pajustifikuar dhe të panevojshëm".



"Nxirrini dokumentat tani!" shkruan ai.



Ndërkohë të premten ish-presidenti reagoi ndaj një artikulli të gazetës Washington Post, sipas së cilit agjentët e FBI-së që kontrolluan shtëpinë e tij në Mar-a-Lago po kërkonin për dokumenta mbi çështje bërthamore, duke thënë se “është një gënjeshtër”.



Gazeta shkruan se nuk është e qartë nëse u gjetën dokumente të tilla në Mar-a-Lago.



Zoti Trump nuk ofroi asnjë provë për të vërtetuar pretendimin e tij se njoftimi i gazetës ishte gënjeshtër dhe as për pretendimin tjetër që ai bëri, se provat mund të ishin vënë me qëllim në shtëpinë e tij.

Kërkesa që Departamenti i Drejtësisë bëri të enjten për publikimin e urdhrit, është e pazakontë sepse dokumente të tilla zakonisht mbahen konfidenciale ndërsa vazhdon hetimi. Por mesa duket Departamenti kishte arritur në përfundimin se heshtja e tij, që kur u bë kontrolli, kishte krijuar një hapësirë për retorikë të ashpër nga zoti Trump dhe aleatët e tij dhe se publiku kishte të drejtën të njihej me versionin e FBI-së për arsyet që sollën kontrollin në shtëpinë e ish-presidentit të hënën.



Për të marrë një urdhër kontrolli, autoritetet federale duhet t'i provojnë një gjyqtari se ekziston një shkak i mundshëm për të besuar se është kryer një vepër penale. Prokurori i Përgjithshëm Garland tha se ai personalisht e kishte miratuar urdhrin, një vendim që ai tha se departamenti nuk e mori lehtësisht duke pasur parasysh se praktika standarde është që nëse është mundur të zgjidhen praktika më pak ndërhyrëse sesa kontrolli i shtëpisë.



Në këtë rast, sipas një personi që ka dijeni për çështjen, kishte pasur një komunikim të konsiderueshëm me zotin Trump dhe avokatët e tij përpara urdhrit të kontrollit, përfshirë një kërkesë zyrtare për të dorëzuar dokumenta dhe një vizitë në Mar-a-Lago disa muaj më parë nga FBI dhe zyrtarë të Departamentit të Drejtësisë për të vlerësuar se si ishin ruajtur dokumentet.



As zoti Trump dhe as FBI-ja nuk kanë thënë asgjë në lidhje me dokumentet që FBI mund të ketë marrë, ose çfarë saktësisht po kërkonin agjentët.



Ish-presidenti, i cili për vite me radhë ka kritikuar FBI-në dhe ka kërkuar të mbjellë mosbesim mes mbështetësve të tij për vendimet e saj, tha se kontrolli u krye pavarësisht bashkëpunimit të tij me Departamentin e Drejtësisë.



Në një postim në platformën e tij Truth Social, zoti Trump tha se "avokatët dhe përfaqësuesit e tij po bashkëpunonin plotësisht" përpara kontrollit dhe se zyrtarët e qeverisë "mund të merrnin gjithçka që dëshironin, kurdo që të dëshironin, nëse ne do ta kishim. "



FBI-ja dhe Departamenti i Drejtësisë nuk diskutojnë publikisht lidhur me hetime që janë në vazhdim e sipër, si për të mbrojtur integritetin e hetimeve, ashtu edhe për të shmangur trajtimin e padrejtë të dikujt që po shqyrtohet, por mbi të cilin përfundimisht mund të mos ngrihen akuza. Kjo është veçanërisht e vërtetë në rastin e urdhrave për kontroll, ku dokumentet gjyqësore mbështetëse mbahen zakonisht sekret ndërsa vazhdon hetimi.



Megjithatë, në këtë rast, zoti Garland përmendi faktin se vetë zoti Trump kishte dhënë konfirmimin e parë publik për kontrollin e FBI-së, "siç është e drejta e tij".



"Pjesa më e madhe e punës sonë kryhet larg syve të publikut. Ne e bëjmë këtë për të mbrojtur të drejtat kushtetuese të të gjithë amerikanëve dhe për të mbrojtur integritetin e hetimeve tona," tha ai. "Ligji federal, rregullat e departamentit dhe detyrimet tona etike nuk më lejojnë për momentin të jap detaje të mëtejshme në lidhje me bazën mbi të cilën u bë kontrolli ", tha ai të enjten.



Departamenti i Drejtësisë nën drejtimin e zotit Garland ka qenë i përmbajtur me deklaratat publike në lidhje me hetime delikate për çështje të ngarkuara politikisht, ose për të konfirmuar se deri në çfarë mase mund të jetë duke e hetuar zotin Trump si pjesë e një hetimi më të gjerë për trazirat e 6 janarit në Kapitolin e Shteteve të Bashkuara dhe përpjekjet për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020.



Departamenti është përpjekur të shmangë perceptimin se po ndërhyn në politikën presidenciale, siç ndodhi në vitin 2016 kur drejtori i atëhershëm i FBI-së, James Comey bëri një deklaratë të pazakontë publike duke njoftuar se FBI-ja nuk do të rekomandonte akuza penale kundër zonjës Clinton lidhur me mënyrën se si ajo kishte përdorur emailet dhe kur foli përsëri pak më shumë se një javë para zgjedhjeve, për të njoftuar Kongresin se hetimi po rihapej për shkak të zbulimit të emaileve të reja.



Urdhri për kontrollin në Mar-a-Lago të hënën ishte pjesë e një hetimi të Departamentit të Drejtësisë për të zbuluar nëse zoti Trump kishte marrë të dhëna të klasifikuara nga Shtëpia e Bardhë në rezidencën e tij në Florida.



Arkivi Kombëtar i kishte kërkuar departamentit të hetonte pasi tha se 15 kuti të dhënash që mori nga ajo residencë përfshinin dokumente të klasifikuara.



Prokurori i Përgjithshëm dënoi gjithashtu sulmet verbale ndaj personelit të FBI-së dhe Departamentit të Drejtësisë lidhur me kontrollin.



Disa aleatë republikanë të zotit Trump kanë bërë thirrje që FBI-ja të mos mbështetet me fonde. Një numër i madh mbështetësish të ish-presidentit kanë bërë thirrje që të publikohet përmbajtja e urdhrit, duke shpresuar se kjo do të vërtetonte se zoti Trump ishte vënë pa të drejtë në shënjestër.