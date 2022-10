Shtëpia e Bardhë kundërshton shqetësimet se mbështetja për Ukrainën po pakësohet

UASHINGTON - Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karine Jean-Pierre hodhi poshtë shqetësimet në rritje se ligjvënësit republikanë nuk do të vazhdojnë të japin ndihmat për Ukrainën nëse ata rimarrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve në zgjedhjet e nëntorit për në Kongres.

"Shtetet e Bashkuara i kanë ofruar Ukrainës mbështetje të fuqishme dypartiake," u tha ajo gazetarëve të mërkurën. "Ne do të vazhdojmë të punojmë me Kongresin siç kemi bërë muajt e fundit në këto përpjekje dhe do të mbështesim Ukrainën për aq kohë sa duhet."

Shtetet e Bashkuara kanë autorizuar më shumë se 60 miliardë dollarë ndihmë për Ukrainën, me më shumë se 17 miliardë dollarë ndihmë për sigurinë që nga fillimi i luftës në shkurt.

Kreu i pakicës në Dhomën e Përfaqësuesve Kevin McCarthy, megjithatë, tregoi se ndihma mund të ngadalësohet nëse dhoma kontrollohet nga republikanët.

Të martën, zoti McCarthy tha për faqen Punchbowl News se me ardhjen e një recesioni, amerikanët nuk do t'i shkruajnë "një çek të bardhë" Ukrainës. “Ata thjesht nuk do ta bëjnë. … Nuk është një çek pa pagesë,” tha ai.

Ukrainasit, të cilët janë ende të tronditur nga sulmet me dronë dhe raketa ruse në kryeqytetin e tyre, Kiev dhe qytete të tjera, duke lënë pjesën më të madhe të vendit pa energji elektrike, po ndjekin nga afër procesin e zgjedhjeve për në Kongresin amerikan, tha Olena Shuliak, kryetarja e Partisë në pushtet në Ukrainë, Shërbëtori i Popullit.

“Njerëzit tanë vdesin çdo ditë. Çdo ditë, ne qëndrojmë duke mbrojtur demokracinë në të gjithë botën,” tha ajo për shërbimin ukrainas të Zërit të Amerikës. "Ju mund të shihni se çfarë po ndodh çdo ditë me bombardimet dhe shkatërrimin e shtëpive tona dhe vrasjen e njerëzve tanë - nuk mund ta ulni mbështetjen".

Vëzhguesit thonë se me rritjen e tendencave izoluese në Partinë Republikane, disa shqetësohen se ndihma për Ukrainën do të zbehet, veçanërisht për nevojat humanitare dhe ekonomike. Megjithatë, ka më pak shqetësim për ndihmën e SHBA-së për sigurinë, duke pasur parasysh se republikanët në përgjithësi mbështesin kompleksin industrial ushtarak, tha Kristine Berzina, një anëtare e lartë për politikën e sigurisë dhe mbrojtjes në Fondin Gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara.

“Cila është nevoja e dëshpëruar e evropianëve tani në Ukrainë dhe në të gjithë krahun lindor [NATO]? Është nevoja për sisteme armësh, gjithçka, nga municionet deri te sistemet shumë të sofistikuara të armëve si HIMARS [Sistemet e Raketave të Artilerisë me Lëvizshmëri të Lartë], dronët”, tha zonja Berzina për Zërin e Amerikës. “Buxhetet e mbrojtjes po rriten në mënyrë kaq të konsiderueshme në Evropë, saqë rritja e shpenzimeve të mbrojtjes po tejkalon atë që është në dispozicion.”

Në maj, Kongresi votoi për më shumë se 40 miliardë dollarë ndihmë të re ushtarake dhe humanitare, me 57 republikanë të Dhomës së Përfaqësuesve që votuan kundër paketës.

Fokusi tek Kina

Duke lënë mënjanë recesionin e afërt, disa ligjvënës republikanë kanë sinjalizuar se SHBA duhet të përqendrohet më shumë në kërcënimin e ngritjes ushtarake të Kinës.

"Ka shumë anëtarë që duan të shohin më shumë përgjegjësi në Departamentin e Mbrojtjes dhe një fokus më të madh në kërcënimet që janë atje," u tha gazetarëve muajin e kaluar Steve Scalise, drejtuesi republikan në Dhomën e Përfaqësuesve. "Kina po lëviz në mënyrë shumë agresive për të ndërtuar një flotë detare dhe tani flota jonë detare është në rënie".

Zonja Berzina tha se konflikti në Ukrainë është një terren testimi jo vetëm i aftësive teknologjike luftarake të Perëndimit, por i angazhimit të tij për të mbrojtur një partner kundër një agresori.

Mjedisi ushtarak konkurrues në Ukrainë po u jep arsye kompanive të mbrojtjes për të inovuar dhe investuar në teknologjitë e armëve, shumë prej të cilave po testohen në fushat ukrainase të betejës .

"Kjo do të jetë e rëndësishme nëse do të ketë një konflikt me Kinën në të ardhmen," tha ajo.

Kina, shtoi ajo, po mëson gjithashtu nga reagimi i Perëndimit ndaj ambicieve ekspansioniste të Moskës.

“Çdo lloj lejueshmërie në Ukrainë ka gjithashtu implikime,” tha ajo. "Sa e ashpër do të jetë SHBA-ja kur bëhet fjalë për Tajvanin?"

Disa ligjvënës republikanë kanë përmendur gjithashtu një nevojë për një mbikëqyrje më të madhe të ndihmës që i dërgohet Ukrainës dhe janë ankuar se SHBA-të po mbajnë më shumë barrë financiare sesa anëtarët e tjerë të NATO-s.

Vëzhguesit thonë se ndalimi i mbështetjes amerikane për Ukrainën do të zhdukte përfitimet e Kievit në fushën e betejës dhe mund të ndryshojë rrjedhën e luftës.

“A është më mirë të bësh një investim në mbrojtjen e Ukrainës tani përpara se të mbrosh gjysmën e kontinentit evropian?” pyeti zonja Berzina. “Pra, ka një argument konservator fiskal për ta ndaluar atë tani përpara se problemi të bëhet aq i madh sa që SHBA-të duhet të investojnë më shumë para në vende më të mëdha.