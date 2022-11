Ambasadorja amerikane në OKB, vizitë në Shqipëri dhe Poloni

Ambasadorja Linda Thomas-Greenfield, përfaqësuese e SHBA-ve në Kombet e Bashkuara, do të vizitojë Shqipërinë dhe Poloninë, prej datës 6 deri më 9 nëntor. Në një njoftim për shtyp të zyrës së saj thuhej se diplomatja amerikane do të përsërisë gjatë takimeve në këto dy vende: "mbështetjen e palëkundur të Uashingtonit për të dy aleatët, që po punojnë me ne për t'iu përgjigjur krizës së shkaktuar nga lufta brutale e Rusisë kundër Ukrainës".



Ambasadorja Thomas-Greenfield pritet gjithashtu të falenderojë aleatët mbi mënyrat e shumta e të rëndësishme me të cilat po ndihmojnë popullin e Ukrainës duke garantuar gjithëaq mbrojtje të parimeve të Kartës së Kombeve të Bashkuara.

Zyrtarja e lartë amerikane do të diskutojë me zyrtarët e dy vendeve dhe mbi mundësinë e forcimit të bashkëpunimit për prioritete të përbashkëta, sikurse çështje të energjisë dhe sigurisë ushqimore, forcimin e aleancës transatlantike dhe mbajtjen e Rusisë përgjegjëse për mizoritë e kryera.



Në takimet me zyrtarët qeveritarë në Shqipëri, ambasadorja Thomas-Greenfield do të përcjellë mirënjohjen mbi rolin udhëheqës e të jashtëzakonshëm që ka treguar Shqipëria si anëtare e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për një gamë të gjerë çështjesh që shqetësojnë në mbarë botën. Vizita e saj vjen në përvjetorin e 100-të të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike SHBA-Shqipëri, ndaj dhe ambasadorja Thomas-Greenfield do të diskutojë gjithashtu dhe mbi mënyrat për të forcuar partneritetin mes dy vendeve.

Në Poloni, ambasadorja Thomas-Greenfield do të takohet me zyrtarë dhe organzata humanitarë si dhe do të vëzhgojë operacionet humanitare të OKB-së që mbështesin më shumë se 1.4 milionë refugjatë nga Ukraina.