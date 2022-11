Biden: Nuk do të ndryshojë axhendën pas zgjedhjeve të 8 nëntorit 

Presidenti Joe Biden thotë se nuk planifikon të ndryshojë axhendën e tij pavarësisht rezultateve të zgjedhjeve të mesmandatit që u mbajtën të martën më 8 nëntor. Komentet e presidentit amerikan u bënë ndërsa republikanët janë në prag të marrjes së kontrollit të Dhomës së Përfaqësuesve, ndërsa kontrolli i Senatit vazhdon të jetë ende i papërcaktuar. Presidenti amerikan gjithashtu foli për paralajmërimin për tërheqjen e trupave ruse nga qyteti ukrainas, Kherson duke thënë se kjo dëshmon se agresioni rus po përballet me probleme.

Ndërsa gara për Senatin vazhdon të jetë e hapur dhe Dhoma e Përfaqësuesve ka mundësi të kontrollohet nga republikanët, Presidenti Joe Biden thotë se nuk ka në plan të ndryshoj axhendën e tij.

“Unë nuk do ta ndryshoj drejtimin. E kam thënë që kam garuar për president për tri arsye: t'i rikthejmë shpirtin vendit, të fillojmë ta trajtojmë njëri-tjetrin me mirësjellje, nder dhe integritet. Kjo ka filluar të ndodhë. E dyta, unë dua të ndërtoj një vend nga poshtë lart. Nuk dua të ndihmojë fillimisht të pasurit dhe vetëm të shpresojmë që në të ardhmen kjo të ketë mundësi të ndikojë pozitivisht tek më të varfërit. Arsyeja e tretë, dhe e di që kjo gjë është e vështirë, por unë do të bëjë gjithçka në fuqinë time për të siguruar ribashkimin e vendit. Është e vështirë të konsiderosh veten si demokracia që udhëheqë botën, ndërsa vetë të mungon uniteti. Nga këto unë nuk do të heq dorë,” tha presidenti amerikan, Joe Biden.

Kontrolli i Kongresit do të jetë megjithatë faktor kyç në përcaktimin e të ardhmes së agjendës së presidentit Biden, ndërsa vendi po përballet me inflacionin rekord dhe shqetësimet për drejtimin që do të marrë. Një shumicë republikane në Dhomën e Përfaqësuesve ka të ngjarë të nxisë një sërë hetimesh për zotin Biden dhe familjen e tij.

Nëse republikanët marrin kontrollin edhe mbi Senatin, dhomën tjetër të Kongresit, kjo do të pengonte mundësinë që presidenti të bëjë emërime gjyqësore.

Presidenti gjithashtu iu përgjigj pyetjeve në lidhje me njoftimin e Rusisë për tërheqjen e trupave nga qyteti ukrainas i Khersonit.

"Kjo dëshmonpe ushtria ruse ka probleme reale. Nga ana tjetër kjo do t’u jap kohë palëve të rimendojnë pozicionet e tyre gjatë periudhës së dimrit. Mbetet për t'u parë nëse Ukraina është e gatshme apo jo për kompromis me Rusinë. Unë do të shkoj në takimin e 20 vendeve më të industrializuara. Jam njoftuar që presidenti Putin nuk ka gjasa të jetë atje, por udhëheqës të tjerë botërorë do të shkojnë në Indonezi dhe ne do të kemi një mundësi për të parë se cilët mund të jenë hapat e ardhshëm,” tha presidenti amerikan para gazetarëve.

Ushtria ruse njoftoi të mërkurën se do të tërhiqet nga Khersoni, por analistët paralajmërojnë se ky mund të ishte mashtrim për të joshur forcat ukrainase në kurth vdekjeprurës.

Nëse tërheqja nga Khersoni realizohet pa ndonjë kurth, kjo do të shënonte një nga dështimet më të mëdha të Rusisë në luftën 8-mujore në Ukrainë.