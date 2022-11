Dita e parë e samitit të G20-ës në Bali të Indonezisë

Udhëheqësit e grupit të 20 ekonomive më të mëdha në botë nisin bisedimet të martën në ishullin Bali të Indonezisë, të dëmtuara nga përçarjet e shkaktuara nga lufta në Ukrainë.

Një zyrtar i lartë i administratës amerikane tha në një konferencë për gazetarët të martën në mëngjes se udhëheqësit do të lëshojnë një deklaratë në të cilën "shumica" e anëtarëve do të dënojnë me forcë luftën e Rusisë kundër Ukrainës.

Në fjalën e hapjes, përpara se udhëheqësit të fillonin diskutimin me dyer të mbyllura, presidenti indonezian Joko Widodo, mikpritës i samitit të G-20, u kërkoi anëtarëve të mos lejojnë divergjencat mbi agresionin e Rusisë në Ukrainë të prishin axhendën e tyre për unitet dhe rimëkëmbje ekonomike.

“Shembulli i bashkëpunimit është shumë i nevojshëm për të shpëtuar botën. Ne të gjithë kemi një përgjegjësi, jo vetëm për njerëzit tanë, por edhe për njerëzit e botës. Të jesh përgjegjës do të thotë të respektosh vazhdimisht ligjet dhe parimet ndërkombëtare të Kartës së OKB-së.//Të jesh përgjegjës këtu do të thotë gjithashtu se duhet t'i japim fund luftës. Nëse lufta nuk përfundon, do të jetë e vështirë për botën të ecë përpara”.

Duke iu drejtuar udhëheqësve të G-20, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy parashtroi një sërë kushtesh të nevojshme për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë.

“Në OKB, diplomatët tanë punuan me partnerët për një kohë të gjatë për të miratuar dy rezoluta shumë të rëndësishme. E para prej tyre mbështetet sot - në krijimin e një mekanizmi ndërkombëtar kompensimi që do të mundësojë kompensimin e të gjithë dëmit të shkaktuar nga lufta ruse, në kurriz të pasurive ruse. Dëmshpërblimet që Rusia do të duhet të paguajë për atë që ka bërë tani janë pjesë e realitetit juridik ndërkombëtar”, tha presidenti Zelenskyy.

Presidenti ukrainas përdori vazhdimisht termin "G19" për të përjashtuar Rusinë dhe bëri thirrje për një konferencë ndërkombëtare për të parandaluar më tej "agresionin rus".

Presidenti rus Vladimir Putin nuk do të marrë pjesë personalisht në samit. Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov ishte në sallë kur foli zoti Zelenskyy dhe më vonë u tha gazetarëve se Ukraina po refuzonte të angazhohej në bisedimet e paqes dhe po propozonte kushte joreale të paqes.

Presidenti francez Emmanuel Macron shkroi në Twitter se ai dhe presidenti kinez Xi Jinping bënë thirrje për "respektim të integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës".