Kosovë: Dyfishohet numri i të prekurve nga HIV/AIDS krahasuar me vitin e kaluar

Dita ndërkombëtare e luftës kundër HIV/AIDS e gjen Kosovën me shtatëmbëdhjetë raste të reja të personave të prekur me këtë virus përgjatë vitit 2022, që shënon dyfishim rastesh në krahasim me një vit më parë kur ishin regjistruar tetë raste.

Drejtori i repartit për personat e prekur me HIV/AIDS, në Klinikën Infektive në Prishtinë, Murat Mehmeti, i tha Zërit të Amerikës se vetëm dhjetë nga rastet e reja janë duke u trajtuar aktualisht.

“Në klinikë ku ne i trajtojmë dhe i përcjellim këta persona, deri tash janë lajmëruar vetëm dhjetë raste. Këto shtatë rastet tjera tash për tash nuk janë lajmëruar në klinikë dhe nuk kemi informata të bollshme se ku kanë përfunduar”, tha zoti Mehmeti.

Ai bën thirrje për numër më të lartë testimesh për HIV/AIDS duke nënvizuar se zbulimi i hershëm është thelbësor për trajtimin e të prekurve.

“Duke pasur parasysh se kemi të bëjmë me një infeksion që cak kryesor ka dëmtimin e imunitetit të organizmit të njeriut, nëse sëmundja përparon dhe zbulohet vonë atëherë normalisht që edhe mundësia e trajtimit dhe shërimit, në fakt shërim nuk kemi për këtë, por mundësia e trajtimit është shumë më e mirë nëse zbulohet herët, ndërsa nëse kemi zbulim të vonshëm mundësia e trajtimit është më e vështirë”, thotë ai.

Arbër Nuhiu, drejtor i Qendrës për Zhvillim të Grupeve Sociale, e cila që nga viti 2006 kryen testime për HIV/AIDS, tha në një bisedë me Zërin e Amerikës se stigma vazhdon të pengojë trajtimin e duhur të sëmundjes.

“Shumë pak njerëz testohen sepse është tabu, mirëpo mund të them që është bërë një projeksion për Kosovën sipas të cilit mendohet se duhet të jenë diku 500 deri 600 persona të prekur me HIV e për të cilët nuk e di askush për shkak se nuk vijnë të testohen”, tha ai.

Kjo organizatë bashkë me qendrën “Labyrinth” dhe me mbështetjen e komunës së Prishtinës, hapën të enjten një qendër lëvizëse për testim në kryeqytet.

Drejtori për shëndetësi në komunën e Prishtinës, Izet Sadiku tha se kjo qendër do të jetë e hapur për një javë, ndërsa më pas do të vendoset për lëvizjen e saj në pjesë të tjera të Kosovës.

“Diku prej vitit 2002 janë hapur qendrat e para për këshillim dhe testim vullnetar në Kosovë. Por qëllimi ynë sot ka qenë që të promovojmë te qytetarët, te njerëzit që dalin në shesh, edhe nëse ata nuk e bëjnë testin le ta marrin një informatë që në Kosovë mund ta bëjnë testin vullnetarisht. Ky test bëhet komplet në kushte anonimitetit”, tha zoti Sadiku.

Në Kosovë rasti i parë me HIV/AIDS është paraqitur në vitin 1986 dhe që nga atëherë 50 veta kanë humbur jetën. Kosova radhitet në mesin e vendeve me shkallën më të ultë të SIDA-s, por zhvillimet socio ekonomike e vënë atë në grupin e vendeve me faktorë të lartë të rrezikut.