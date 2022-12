Takimi i nivelit të lartë SHBA-Afrikë do të mbledhë të martën në kryeqytetin amerikan rreth 50 udhëheqës nga Afrika. Presidenti Biden do të bisedojë me udhëheqësit e kontinentit afrikan si edhe me udhëheqësit e komuniteteve të diasporës në Shtetet e Bashkuara.