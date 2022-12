Pentagoni: Rusia dhe Kina po zgjerojnë arsenalin bërthamor

Rusia dhe Kina po modernizojnë dhe zgjerojnë arsenalet e tyre të armëve bërthamore, paralajmëroi të premten Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin, ndërsa janë shtuar tensionet me Moskën lidhur me agresionin e saj në Ukrainë dhe me Pekinin në lidhje me qëndrimin ndaj Tajvanit.