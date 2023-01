Reagime pas daljeve në shtyp të rrëfimeve të Princit Harry në librin e ri "Spare" 

Pjesë nga libri me kujtime i Princit Harry, “Spare” dhe fragmente nga një intervistë me Dukën e Sussex-it vazhdojnë të dalin në shtyp përpara publikimit të librit të martën, përfshirë lajmet se Harry mund të mos marrë pjesë në kurorëzimin e ardhshëm të babait të tij, mbretit Charles III, e duke shkaktuar reagime të ashpra nga shtypi britanik dhe banorët e Londrës.

Rrëfimet nga libri me kujtime i Princit Harry, të publikuara në media, nuk u pritën mirë nga londinezët me disa që thanë se djali i mbretit Charles e kishte tepruar me detajet e shumta intime dhe private në librin e tij të ri.

Pas publikimit të librit “Spare” më herët në Spanjë, gazetat ndanë detaje nga libri, përfshirë se si Harry dhe vëllai i tij William iu lutën babait të tyre që të mos martohej me gruan e tij të dytë, Camilla, dhe faktin se ai kishte marrë kokainë si adoleshent.

Kujtimet e Harry-t janë një rrëfim personal i dhimbjes së tij pas vdekjes së të ëmës, Princeshës Diana, shërbimit të tij në ushtri – duke treguar se kishte vrarë 25 kryengritës talebanë ndërsa shërbente në Afganistan - dhe konfliktet me shtypin.

Harry tregon gjithashtu në libër sesi trashëgimtari i fronit William e rrëzoi atë në dysheme gjatë një zënke lidhur me gruan e tij, Meghan.

"Është pak sensacional, të jem i sinqertë. Mendoj se dëmi është ndoshta i pakthyeshëm tani, për fat të keq dhe ndoshta ndryshe nga çdo gjë që kemi parë," thotë Chris, pronar i një kompanie udhëtimesh luksoze në Londër.

Sipërmarrësi Robin Parker reagon ashpër ndaj rrëfimit të Harry-t për shërbimin e tij në Afganistan.

“Mendoj se është treguar i marrë, kur flet për numrin e njerëzve që ka vrarë. Babai im ishte në Luftën e Dytë Botërore, dhe një herë e kam pyetur si fëmijë nëse kishte vrarë dikë dhe ai hezitoi të më tregonte. Kështu që nuk e kuptoj. Dikush tha sot se me këtë rrëfim, ai e vë veten në shënjestër. Dhe mendoj se ndoshta është e drejtë,” tha ai.

Libri duhej të botohej më 10 janar, por gazeta Guardian nxorri fragmente të librit brenda natës dhe mediat kanë mundur të marrin versione në gjuhën spanjolle të cilat dolën në shitje herët në Spanjë.

Detajet e përmbajtjes së tij vijnë pasi televizioni ITV publikoi videon e një interviste me Harry-n, në të cilën ai thotë se nuk mund të angazhohej për të marrë pjesë në ceremoninë e kurorëzimit të babait të tij në maj dhe mbrojti vendimin e tij për të folur.

Që nga largimi i tyre nga jeta mbretërore, Duka dhe Dukesha e Sussex-it, siç njihen zyrtarisht Harry dhe Meghan-i, kanë bërë kritika të ashpra ndaj monarkisë britanike, përfshirë akuza për racizëm, të cilat William-i i ka hedhur poshtë.

“Harry ndoshta ka shkuar shumë larg kësaj here, mendoj. Unë kam ende simpati për të, por nuk jam i sigurt nëse gjithçka është trajtuar në mënyrën e duhur, për të qenë i sinqertë", thotë Chris.

I pyetur se çfarë dëmi do t'i shkaktonin familjes mbretërore këto rrëfime, zoti Parker tha: “Jo shumë. Gjëra të tilla i kemi përjetuar edhe më parë ... me vdekjen e Dianës... apo me çështjen e heqjes dorë nga froni të Eduardit VIII. Gjithçka harrohet, ndodh diçka tjetër që del në faqet e para dhe zhvendoset vëmendja.”

Inxhinieri Julian Baker, 61 vjeç, i quajti rrëfimet e Harry-t "të trishtueshme", por gjithashtu tha se nuk mendonte se ato do t'i bënin dëm të qëndrueshëm mbretërisë.

“Mendoj se do ta kapërcejnë. Ata gjithmonë i kanë kapërcyer problemet në të kaluarën, "tha ai.

"Kjo do të tregojë karakterin e Charles-it, nëse ai do të mund ta bashkojë përsëri familjen, sepse mendoj se ka nevojë për një lloj roli atëror në përpjekjen për të zgjidhur disa nga çështjet mes familjeve. Kështu që shpresojmë që ai ta realizojë atë tani që Mbretëresha jonë e dashur (Elizabeth) nuk është më”.