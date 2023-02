Aktivistët shqiptaro-amerikanë komentojnë situatën në Kosovë

Me rastin e një vjetorit të vdekjes së Senatorit Bob Dole, bashkëpunëtorë të afërt të tij nga komuniteti shqiptaro-amerikan nderuan njeriun që njihet si personalitet me ndikim në politikën e Shteteve të Bashkuara, që për mbi tre dekada u angazhua për çështjen e shqiptarëve të Kosovës. Në një ceremoni pranë varrezave kombëtare të Arlingtonit, veprimtarët shqiptaro-amerikanë shprehën mirënjohjen dhe vlerësimin e tyre për angazhimin e hershëm të Senatorit Dole për Kosovën dhe rolin e tij në procesin që çoi në krijimin e shtetit të pavarur. Me këtë rast, Zëri i Amerikës takoi në Uashington aktivistët Xhim Xhema, Harry Bajraktari dhe Elmi Berisha. Kolegu Burim Goxhuli i pyeti ata mbi situatën në Kosovë, trysninë e diplomatëve perëndimorë ndaj Prishtinës për arritjen e një marrëveshjeje me Sebinë dhe frikën e dëmtimit të marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara.