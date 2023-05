Presidenti Biden niset për në Japoni, anulon pjesën tjetër të vizitës në Azi 

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden niset sot për në Japoni për të marrë pjesë në takimin e nivelit të lartë të Grupit të shtatë vendeve më të industrializuara në Hiroshimë. Presidenti Biden anuloi një pjesë të udhëtimit që kishte planifikuar javën e ardhshme, për të vazhduar bisedimet për tavanin e borxhit me udhëheqësit e kongresit. Shtetet e Bashkuara rrezikojnë të mos shlyejnë detyrimet e tyre financiare nëse Shtëpia e Bardhë nuk arrin marrëveshje me udhëheqjen republikane të Dhomës së Përfaqësuesve para 1 qershorit.

Presidenti amerikan, Joe Biden niset të mërkurën në mbrëmje për në Japoni për të marrë pjesë në takimin e nivelit të lartë të G7-ës që këtë radhë mbahet në qytetin Hiroshima. Megjithatë ai e ka të vendosur të kthehet të dielën në SHBA duke anuluar vizitën e parashikuar për në Papua Guinean e Re dhe Australi për javën e ardhshme.

Arsyeja për këtë është rreziku se Shtetet e Bashkuara mund të mos kenë mundësi të paguajnë detyrimet financiare, pasi ende nuk ka një marrëveshje për tavanin e borxhit mes Shtëpisë së Bardhë dhe Kongresit. Takimi i së martës mes udhëheqësve republikan të Dhomës së Përfaqësuesve dhe presidentit, dështoi.

“Jam i bindur se do të vazhdojmë të bëjmë përparim drejt shmangies së përmbushjes së përgjegjësisë së Amerikës si udhëheqës në skenën botërore. Megjithatë, po e shtyj pjesën e udhëtimit në Australi dhe ndalesën time në Papua Guinenë e Re, që të kthehem për negociatat përfundimtare me udhëheqësit e kongresit. Unë fola sot me kryeministrin e Australisë, Albanese dhe e njoftova se çfarë po ndodhte. Në takimin e fundit kishte një konsensus me udhëheqësit e kongresit se mospagimi i borxhit nuk duhet të ndodhë. Ekonomia jonë do të binte në recesion. Do të shkatërronte llogaritë e pensioneve, do të rriste koston e huamarrjes”, tha presidenti Biden.

Pas bisedës me zotin Biden, kryeministri i Australisë Anthony Albanese njoftoi se takimi i udhëheqësve të Japonisë, SHBA-së dhe Indisë, i cili do të mbahej në Sidni javën e ardhshme, është anuluar.

“Bllokimi dhe përçarja që po ndodh në politikën e brendshme në Shtetet e Bashkuara, me çështjen e tavanit të borxhit, do të thotë se kjo duhet të zgjidhet para 1 qershorit, përndryshe ka pasoja mjaft drastike për ekonominë amerikane, të cilat më pas do të kenë pësoja në ekonominë globale. Kuptohet që presidentit Biden i është dashur të marrë këtë vendim. Ai, megjithatë, tha se mezi priste të vinte për vizitë në një datë të ardhshme si dhe unë do të shkojë në Shtetet e Bashkuara për një vizitë shtetërore më vonë gjatë këtij viti”, tha Antohny Albanese, kryeministër i Australisë.

Presidenti Biden niset për në Hiroshima të mërkurën në mbrëmje për takime me udhëheqës nga vendet kryesore industriale të botës, duke përfshirë Kanadanë, Francën, Gjermaninë, Italinë, Japoninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Bashkimin Evropian.

Udhëheqësit do të përpiqen të gjejnë një mënyrë për t'iu kundërvënë shfrytëzimit nga Pekini të të ashtuquajtures “trysni ekonomike” apo praktika e kërcënimeve dhe investimeve ekonomike tek shtetet e treta me qëllim nënshtrimin e tyre ndaj vullnetit kinez.

G7-a pritet ta bëjë këtë përmes kontrolleve të eksportit dhe kufizimeve në investimet nga vendet e tyre në Kinë, ndërkohë që përpiqet të ngadalësojë përparimin teknologjik të Kinës dhe të zvogëlojë dominimin e saj në zinxhirin global të furnizimit.