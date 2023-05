Inceneratori i Fierit, pranohet gjykimi i shkurtuar

Në Shqipëri, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar vendosi të hënën, të pranojë gjykimin e shkurtuar për shumicën dërrmuese të 20 të pandehurve në procesin për inceneratorin e Fierit. Vetëm tre prej tyre kërkuan vijimin e plotë të procesit: Etleva Kondi, anëtare e komisionit të dhënies së koncensionit, Arenc Myrtezani, administrator i shoqërisë “Integrated Technology Ëaste Treatment Fier” sh.p.k., kompania koncensionare, dhe Giuseppe Ciaffaglione, administratorit të shoqërisë koncesionare “Integrated Energy BV SPV”, inceneratori i Tiranës, nën akuzë për korrupsion sepse pagoi babain e ish deputetit socialist Alqi Bllako, i punësuar fiktivisht pranë kompanisë. Ndërkohë një nga të akuzuarit, Enver Sheshi, administrator i një prej kompanive që dyshohet se lëshonin fatura për punë të pakryera, është ndarë nga jeta disa muaj më parë.

Gjykimi i shkurtuar, shmang thirrjen e dëshmitarëve në sallë apo paraqitjen e provave nga palët, duke i dhënë nga ana tjetër mundësi të akuzuarve, që në rast se dënohen, të përfitojnë uljen e një të tretës së kohës së dënimit.

Sipas Prokurorisë, shkeljet kanë nisur që me procedurat e dhënies së koncensionit dhe me vlerësimin e sipërfaqes ku do të ngrihej impianti, duke vijuar më pas me skema mashtrimi me fatura fiktive për blerje apo punë të pakryera, si dhe me Tatimin mbi vlerën e shtuar, apo dhe akte korrupsioni të zyrtarëve të ndryshëm.

Ndaj ish ministrit të Mjedisit Lefter Koka, Prokuroria ka ngritur tre akuza, nga "Shpërdorimi i detyrës", te "Korrupsioni" apo dhe "Pastrimi i parave". Ai dyshohet të ketë përfituar mbi 1.2 milionë euro në formë rryshfeti. Të njejtat akuza rëndojnë mbi të dhe për rastin e Elbasanit.

Ish deputeti socialist Alqi Bllako akuzohet për “Shpërdorim të detyrës” dhe “Korrupsion”, në dy raste, ndërsa fillimisht ka patur funksionin e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit dhe më pas atë të Drejtorit të Përgjithshëm të AKUM-it.

Klodian Zoto (aksioner kryesor i shoqërisë koncesionare) është i pandehuri me më shumë akuza, 6 të tilla, nga korrupsioni, mashtrimi, apo dhe pastrimi i parave. Si Zoto, ashtu dhe ish deputeti Bllako janë nën akuzë dhe për rastin e Elbasanit.

Të akuzuarit e tjerë, janë ish administratorë të shoqërisë aksionere, ish zyrtarë, apo dhe administratorë e përfaqësuesë shoqërish të ndryshme private.

Hetimet për inceneratorin e Fierit u mbyllën dhjetorin e kaluar. Paralelisht në Gjykatën e Posaçme po zhvillohet dhe procesi për rastin e Elbasanit. Gati dy javë më parë Prokuroria e Posaçme dha pretencën, duke kërkuar dënime nga 7 deri 10 vite burg të akuzuarit, të cilët përfitojnë uljen me 1 të tretën, për shkak të gjykimit të shkurtuar.