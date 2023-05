Ligjvënësit amerikanë shqyrtojnë marrëveshjen për tavanin e borxhit

Ligjvënësit amerikanë në Dhomën e Përfaqësuesve filluan të martën shqyrtimin e legjislacionit për të ngritur tavanin e borxhit prej 31.4 trilion dollarësh të qeverisë deri në fillim të vitit 2025, në mënyrë që të mund të marrë hua për të vazhduar të paguajë faturat, ndërsa zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë e mirëpritën marrëveshjen e arritur përmes negociatave të vështira që i çuan Shtetet e Bashkuara në prag të falimentimit.

“Kjo nuk ishte detyrë e lehtë” tha Shalanda Young, drejtoreshë e Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit, e cila ishte pjesë e ekipit negociator të administratës. “Por situata për popullin amerikan ishte vërtetë delikate”.

Tani, tha zonja Young : "Ne i nxisim me forcë të dyja dhomat e Kongresit që ta miratojnë projektligjin dhe ta dërgojnë atë në tryezën e presidentit".

Presidenti demokrat Joe Biden dhe kryetari republikan i Dhomës së Përfaqësuesve Kevin McCarthy, të cilët negociuan marrëveshjen e tavanit të borxhit, po kërkojnë miratimin e saj dhe thonë se mendojnë se i kanë votat e nevojshme. Por disa ligjvënës demokratë liberalë po ankohen se marrëveshja shkurton shumë shpenzimet e mirëqenies sociale, ndërsa republikanët konservatorë po ankohen se ajo shkurton shumë pak.

Të martën pasdite në Komisionin e Rregullave të Dhomës së Përfaqësuesve prej 13 anëtarësh, zhvillohet një votim që zakonisht përcakton kushtet e debatit për Dhomën, si për shembull nëse mund të ofrohen amendamente për ndonjë legjislacion. Miratimi nga komisioni, me nëntë republikanë dhe katër demokratë, është normalisht vetëm një hap procedural për të avancuar legjislacionin e favorizuar nga zoti McCarthy në Dhomën e Përfaqësuesve prej 435 anëtarësh.

Por dy nga republikanët e emëruar në komision nga zoti McCarthy kanë deklaruar tashmë kundërshtimin e tyre ndaj rritjes së kufirit të borxhit, i cili mund të paralajmërojë një votim të ngushtë nga komisioni për avancimin e legjislacionit - në varësi të mënyrës se si votojnë katër ligjvënësit demokratë në komision.

Në Uashingtonin e ndarë politikisht, katër demokratët zakonisht kanë refuzuar avancimin e çdo mase të favorizuar nga zoti McCarthy dhe republikanët, por në këtë rast, marrëveshja e tavanit të borxhit u arrit nga negociatorët e presidentit Biden me zotin McCarthy dhe bashkëpunëtorët e tij.

Zoti McCarthy tha të hënën se nuk ishte i shqetësuar se Komisioni i Rregullave do ta ndalonte projektligjin.

Sekretarja e Thesarit, Janet Yellen i ka thënë Kongresit se masa duhet të miratohet deri më 5 qershor, datë në të cilën ajo thotë se qeveria do të mbetet pa para për të paguar faturat e saj. Analistët thonë se një mospagim do të çonte në një ulje të vlerësimit të kreditit të vendit, do të trondiste tregjet botërore të aksioneve dhe do ta detyronte qeverinë të vendoste se cilat fatura do të paguajë.

Duke supozuar se Komisioni i Rregullave të Dhomës së Përfaqësuesve do të lejojë avancimin e legjislacionit, zoti McCarthy ka caktuar një votim të plotë të Dhomës së Përfaqësuesve për të mërkurën, me Senatin që planifikon të votojë më vonë gjatë javës.

Ligjvënësja Stephanie Bice, tha se ajo ka besim se masa do të miratohet.

"Është një negocim i vërtetë dhe reflektues i qeverisë së ndarë," u tha ajo gazetarëve, duke iu referuar faktit që demokratët kontrollojnë Shtëpinë e Bardhë dhe Senatin, ndërsa republikanët kanë një avantazh në Dhomën e Përfaqësuesve.

Por disa republikanë të ekstremit të djathtë kundërshtuan me vendosmëri çdo mbështetje për marrëveshjen dhe fajësuan zotin McCarthy që ra dakord me presidentin Biden për shumë më pak shkurtime të shpenzimeve sesa republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve kishin miratuar në legjislacionin për tavanin e borxhit që përcaktonte prioritetet e tyre.

“Asnjë republikan nuk duhet të votojë për këtë projekt-ligj”, u tha gazetarëve jashtë Kapitolit, ligjvënësi Chip Roy, një anëtar i grupit ultrakonservator në Dhomën e Përfaqësuesve. "Ne do të vazhdojmë ta luftojmë atë sot, nesër, dhe pavarësisht se çfarë do të ndodhë, do të ketë një llogaridhënie për atë që ka ndodhur nëse nuk e ndalojmë këtë projektligj deri nesër".

Një tjetër anëtar i grupit, ligjvënësi Dan Bishop, tha se ai mendon se zoti McCarthy duhet të shkarkohet nga kryesia për shkak të rolit të tij në negociata.

"Jam ngopur me gënjeshtrat", tha zoti Bishop. "Jam ngopur me mungesën e guximit, të frikacakëve. Askush nuk mund të kishte bërë një punë më të keqe në negociatat me Shtëpinë e Bardhë sesa McCarthy", shtoi ai.

Propozimi përfshin heqjen e kufirit ekzistues të huamarrjes deri në janar të vitit 2025 dhe një marrëveshje buxhetore dyvjeçare që i mban shpenzimet federale të pandryshuara në vitin fiskal që fillon në tetor dhe i rrit ato me 1% në 12 muajt e ardhshëm në vitin 2025.

Pjesë të tjera të paketës së kompromisit përfshijnë një reduktim në punësimin e më shumë agjentëve në agjencinë e mbledhjes së taksave, një kërkesë që shtetet të kthejnë 30 miliardë dollarë ndihmë të pashpenzuar për pandeminë e koronavirusit për qeverinë federale dhe shtyrjen nga 50 në 54 vjeç për grupin e moshës për ata që u kërkohet të punojnë për të marrë ndihmë ushqimore.

“Marrëveshja parandalon krizën më të keqe të mundshme – një falimentim – për herë të parë në historinë e vendit tonë”, tha presidenti Biden në Shtëpinë e Bardhë të dielën. Ajo "heq nga tryeza kërcënimin e një mospagimi katastrofik".

“Marrëveshja përbën një kompromis, që do të thotë se jo të gjithë marrin atë që duan. Por kjo është përgjegjësia e qeverisjes”, tha zoti Biden në një deklaratë. Ai e quajti marrëveshjen "një hap të rëndësishëm përpara që pakëson shpenzimet duke mbrojtur programet kritike për njerëzit që punojnë dhe duke rritur ekonominë për të gjithë".

Zoti McCarthy, duke diskutuar marrëveshjen në Kapitol, tha: "Në fund të ditës, njerëzit mund të punojnë së bashku që të mund ta miratojnë këtë projektligj".

Ai tha në emisionin “Fox News Sunday” se nga këndvështrimi i republikanëve, “ka kaq shumë gjëra pozitive në këtë marrëveshje. Ajo do të bën gjithçka për të gjithë, por ky është një hap në drejtimin e duhur”.

FILE - House Speaker Kevin McCarthy speaks with members of the press about debt limit negotiations, on Capitol Hill in Washington, May 24, 2023.

Treasury Secretary Janet Yellen has told Congress the measure must pass by June 5, the point at which she says the government will run out of cash to pay its bills and would sustain the country’s first-ever default. Analysts say a default would lead to a cut in the country’s top-of-the-line AAA credit rating, roil world stock markets, and force the government to decide which bills to pay.

Assuming the House Rules Committee advances the legislation, McCarthy has set a full House vote for Wednesday, with the Senate planning to vote later in the week.

Representative Stephanie Bice, a Republican vote counter, said she is confident the measure will pass.

"It is a true negotiation and reflective of divided government," she told reporters, referencing the fact that Democrats control the White House and Senate, while Republicans hold an edge in the House.

But some hard-right Republicans adamantly rejected any support for the deal and blamed McCarthy for agreeing with Biden on far fewer of the spending cuts than House Republicans had approved in debt ceiling legislation laying out their priorities.

“Not one Republican should vote for this bill,” Representative Chip Roy, a member of the ultraconservative House Freedom Caucus, told reporters outside the Capitol. “We will continue to fight it today, tomorrow, and no matter what happens, there’s going to be a reckoning about what just occurred unless we stop this bill by tomorrow.”

Another member of the group, Representative Dan Bishop, said he thinks McCarthy should be ousted from the speakership because of his role in the negotiations.

“I’m fed up with the lies,” Bishop said. “I’m fed up with the lack of courage, the cowardice.” He contended, “Nobody could have done a worse job” in the negotiations with the White House than McCarthy.

The proposal includes waiving the existing borrowing limit until January 2025 and a two-year budget deal that keeps federal spending flat in the fiscal year starting in October and increases it by 1% in the following 12 months into 2025.

Other pieces of the compromise package include a reduction in the hiring of more agents at the country’s tax collection agency, a requirement that states return $30 billion in unspent coronavirus pandemic assistance to the federal government, and extending from 50 to 54 the upper age bracket for those required to work in order to receive food aid.

“The agreement prevents the worst possible crisis — a default — for the first time in our nation's history,” Biden said at the White House on Sunday. It “takes the threat of a catastrophic default off the table.”

“The agreement represents a compromise, which means not everyone gets what they want. But that’s the responsibility of governing,” Biden said in a statement. He called the pact “an important step forward that reduces spending while protecting critical programs for working people and growing the economy for everyone.”

McCarthy, discussing the deal at the Capitol, said, "At the end of the day, people can look together to be able to pass this.”

He told the “Fox News Sunday” show that from Republicans’ perspective, “There’s so much in this that is positive. It will not do everything for everyone, but this is a step in the right direction.”