Kryeministri Kurti me plan për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha të martën se u ka ofruar një plan pesë pikësh diplomatëve perëndimorë për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, që përfshinë edhe organizimin e zgjedhjeve të reja në zonë.

Tensionet janë të larta që nga 26 maji prej kur grupe qytetarësh serbë po protestojnë duke kundërshtuar vendosjen në zyra komunale të kryetarëve shqiptarë të dalë nga zgjedhjet e 23 prillit, që u bojkotuan nga partitë politike serbe. Të hënën e 29 majit protestat u përshkuan me dhunë nga e cila mbetën të plagosur 30 pjesëtarë të forcave paqeruajtëse të NATO-s.

Kryeministri Kurti tha se hapi i parë sipas planit që u ka propozuar shefit të politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe diplomatëve në Prishtinë është sundimi i ligjit në katër komunat në veri të Kosovës.

“Situata në veri nuk është normale për një kohë të gjatë por eskalimi me 29 maj e bënë urgjent sjelljen para drejtësisë të të gjithë atyre që ushtruan dhunë ndaj policisë së Kosovës, ushtarëve të NATO-s dhe gazetarëve”, tha ai.

Pika e dytë, sipas planit është që “grupet e dhunshme tërhiqen menjëherë nga territori i Kosovës dhe ndalohet çdo akt kriminal kundër institucioneve të Kosovës. Në bazë të parimit të proporcionalitetit, prania e pjesëtarëve të policisë së Kosovës në tri objektet komunale në veri të vendit do të zvogëlohet në përputhje me rrethanat”.

Sipas planit të kryeministrit Kurti policia e Kosovës dhe KFOR-i apo EULEX-i do të kryejnë vlerësime të përbashkëta të sigurisë çdo pesëmbëdhjetë ditë, për të garantuar një mjedis të sigurt dhe pa rreziqe për të gjithë, si dhe për të mbështetur masat e sundimit të ligjit.

“Katër, qeveria e Republikës së Kosovës do të koordinohet me të gjithë akterët dhe do të shpallë zgjedhje të parakohshme në katër komunat veriore. Zgjedhjet e reja duhet të organizohen në një atmosferë zgjedhore të lirë, demokratike dhe të papenguar e liberale”, tha ai, duke nënvizuar se pikë e pestë është që Kosova dhe Serbia të rikthehen menjëherë në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli dhe udhëheqësit e të dy shteteve të takohen në Bruksel gjatë kësaj jave.

Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe shteteve kryesore perëndimore që u takuan me kryeministrin të martën, nuk komentuan planin e paraqitur prej tij.

Që nga fillimi i krizës në veri diplomatët amerikanë dhe evropianë kanë kërkuar që Kosova të largojë njësitë e posaçme të policisë si dhe kryetarët e komunave nga zyrat në veri, ndërsa Serbisë të ushtrojë ndikimin e saj për largimin e protestuesve dhe për të siguruar pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e reja të mundshme në zonë si dhe të ulë shkallën e gatishmërisë ushtarake të shpallur më 26 maj.

Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian thanë se palët do të përballen me pasoja nëse dështojnë të përmbushin kërkesat.

Presidenti serb Aleksandar Vuçiç, tha të hënën në mbrëmje në një intrevistë në Beograd se tashmë është ulur “shkalla e gatishmërisë”, por në afërsi të kufirit me Kosovën ka forca të mjaftueshme. Ai tha se tani është koha që Prishtina të fillojë me procesin e themelimit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është edhe kërkesë e diplomatëve perëndimorë.

“Unë nuk kam dyshim që kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama beson që propozimi i tij i draft statutit është i mirë dhe duke qenë kështu atëherë krejt çfarë unë propozoj është që kryeministri Edi Rama këtë draft statut për pakicat kombëtare t’ia prezantojë presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç, më së largu në takimin e radhës të Ballkanit të hapur, për shqiptarët në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc”, tha sot kryeministri Kurti, i cili nesër pritet të takohet me kryeministrin Rama në mbledhjen e përbashkët të qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë.