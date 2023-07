Prova të reja klinike për trajtimin e sëmundjes Alcajmer 

Këtë vit pritet të fillojë një provë e re klinike në Britani, që përfshin modifikimin e gjeneve me synimin për të ndalur llojin e trashëguar të sëmundjes së Alcajmerit. Ky lloj i sëmundjes përbën më pak se një për qind të njerëzve të prekur nga Alcajmeri, por shkencëtarët besojnë se do të avancojë hulumtimet për demencën.

Prova klinike fillimisht ishte planifikuar të bëhej me 100 pacientë, gjysma e të cilëve do të merrnin ilaçin dhe gjysma tjetër një placebo.

Studimi do të përfundojë në fund të vitit 2024 me rezultatet fillestare që priten në vitin 2025.

“Ne në fakt do të fillojmë një provë të quajtur Parandalimi Parësor me njerëz me sëmundje gjenetike të Alcajmerit, të cilët e dinë se kanë një mutacion, por janë rreth 25 vjet para shfaqjes së simptomave. Qëllimi i provës klinike është të kuptojmë nëse një terapi anti-amiloide për këta njerëz mund të parandalojë sëmundjen. Ne do ta fillojmë provën në muajt e ardhshëm, gjë që mendoj se është vërtet emocionuese”, thotë Cath Mummery, udhëheqëse e Provave Klinike për Sëmundjen e Alcajmerit në Universitetin e Londrës.