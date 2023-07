Filmi “Oppenheimer” nuk po transmetohet në Japoni

Filmi i fundit i regjisorit britaniko-amerikan Christopher Nolan, “Oppenheimer” po korr sukses në mbarë botën, me përjashtim të Japonisë. Në këtë shtet ende nuk ka një datë se kur do të nis transmetimi në kinema për publikun.

“Mendoj se ndër të tjera do të ketë shumë njerëz që nuk do të duan ta shohin. Mendoj se ka shumë njerëz, si familjet e viktimave, që do të ishin kritikë dhe nuk do të ishin dakord ta shikonin”, thotë Akane Toyoda, vizitor në Parkun Përkujtimor të Paqes në Hiroshima.