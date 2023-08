DeSantis i bashkohet kundështarëve republikanë për t’i hequr Kinës statusin e veçantë për tregti me SHBA-të 

"Kjo do të përfshijë masa të forta mbrojtëse për t’u siguruar që Kina nuk do të mund t'i anashkalojë kufizimet duke kaluar mallrat përmes vendeve të tjera”, shtoi ai.

Përdorimi i problemit me fentanilin si argument kundër Kinës

Ish-guvernatorja e Karolinës së Jugut, Nikki Haley, është shprehur për ndjekjen e një politike më gjithëpërfshirëse në lidhje me Kinën, ndryshe nga shumë prej rivalëve të saj brenda Partisë Republikane. Në një fjalim të mbajtur në qershor ajo paraqiti mundësinë e heqjes të statusit tregtar të Kinës për të siguruar rezultatet e synuara në bisedimet me Pekinin.

“Ne duhet të shtojmë tryzninë. Si presidente, unë do ta nxis Kongresin të shfuqizojë statusin e Marrëdhënieve Normale të Përhershme Tregtare me Kinën deri sa të ndërpritet ardhja e fentanilit. Nëse Kina dëshiron të fillojë përsëri tregtinë normale, ajo duhet të ndalojë vrasjen e amerikanëve”.

Ndërsa retorika e administratës së Presidentit Biden në lidhje me Kinën nuk ka qenë aq e mprehtë sa ajo e pretendentëve republikanë për president, Shtëpia e Bardhë ka bërë përpjekje për të mbajtur një marrëdhënie produktive me Pekinin gjatë më shumë se dy viteve të fundit.

“Zgjerimi i tepërt i konceptit të sigurisë kombëtare dhe politizimi i çështjeve ekonomike, tregtare dhe të investimeve bie ndesh me parimet e ekonomisë së tregut dhe rregullat e tregtisë ndërkombëtare. Nxitja për shkëputje me Kinën jo vetëm që dëmton të drejtat dhe interesat legjitime të kompanive kineze, por gjithashtu destabilizon industrinë globale dhe zinxhirët e furnizimit”.

Në një debat të mbajtur më 19 korrik të organizuar nga Komisioni i Dhomës së Përfaqësuesve për Partinë Komuniste Kineze, ekonomistja Mary Lovely argumentoi se një veprim i tillë do të ishte me pasoja të rënda ekonomike, duke çuar në çmime të larta për konsumatorët amerikanë dhe dëmtim të prodhuesve amerikanë.

“Heqja e këtij statusi është një shpallje e luftës ekonomike ndaj Kinës”, tha më tej ajo. “Një shkëputje e papritur dhe destabilizuese e dy ekonomive më të mëdha në botë do të dëmtojë Shtetet e Bashkuara dhe do të dëmtojë përpjekjet e vazhdueshme për të bashkëpunuar me vendet me qendrime të ngjashme për të zvogëluar ekspozimin tonë ndaj Kinës”