Portugali, Papa nxit studentët të punojnë kundër pabarazisë 

“Zëvendësoni dyshimet tuaja me ëndrra: mos qëndroni peng i frikës, por filloni të punoni për të realizuar qëllimet tuaja! Një universitet do të kishte pak dobi, nëse do të shfrytëzohej vetëm për të shkolluar brezin e ardhshëm, që të vazhdojë sistemin e tanishëm global të elitizmit dhe pabarazisë, ku arsimi i lartë është privilegj i pak njerëzve me fat. Nëse njohuria nuk përqafohet si përgjegjësi, ajo jep pak fryte”, tha Papa Françesku para të rinjve.